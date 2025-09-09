Tanya Mittal Beauty Secret: “ऐश्वर्या से भी ज्यादा खूबसूरत'”, ऐसा कहने वाली तान्या के 2 मॉर्निंग रूटीन में छिपा है ग्लोइंग स्किन का राज

BB 19 Tanya Mittal Beauty Secret: "मशहूर इन्फ्लुएंसर और बिजनेस वुमन तान्या मित्तल आए दिन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टाइल स्टेटमेंट और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। ‘बिग बॉस 19’ में भी उन्होंने अपनी साफ-सपाट राय और कॉन्फिडेंस से लोगों का ध्यान खींचा। हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। इस बयान पर भले ही उन्हें ट्रोल्स के सामना था , लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तान्या की स्किन और पर्सनालिटी दोनों ही कमाल की हैं। तान्या का मानना है कि खूबसूरती का असली राज महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि हेल्दी मॉर्निंग रूटीन में छिपा है। आइए जानते हैं उनके दो सीक्रेट स्टेप्स, जो उनकी त्वचा को नेचुरली निखार देते हैं।
तान्या मित्तल अपनी सुबह की शुरुआत आइस डीप थेरेपी से करती हैं। इसके लिए वह चेहरे को कुछ मिनट तक बर्फ के बाउल में फेस को डीप करती हैं। इससे स्किन की सूजन (puffiness) कम होती है, ओपन पोर्स टाइट होते हैं, जिससे चेहरा तुरंत फ्रेश दिखने लगता है। साथ ही आइस डीप थेरेपी से फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, यही कारण है कि स्किन को पिंक ग्लो मिलता है।
तान्या सुबह-सुबह रात में बिगोए हुए चिया सीड, शहद और नींबू वाला पानी पीना बिलकुल नहीं भूलती क्योंकि यह बॉडी में एनर्जी देता है और स्किन ग्लोइंग करने में भी मदद करता है। साथ ही शहद त्वचा को अंदर से मॉइश्चर देता है।नींबू विटामिन C से भरपूर होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है और स्किन को जवां बनाए रखता है। यह बॉडी को डिटॉक्स करता है और पाचन सुधारता है, जिसका सीधा असर चेहरे की चमक पर दिखता है।उनका कहना है कि यह छोटी-सी हेल्दी हैबिट उनकी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन रखने में बहुत मदद करती है।
टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में आने के बाद तान्या मित्तल ने खूब ध्यान खींचा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली तान्या न केवल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि वह एक सफल मॉडल और उद्यमी भी हैं। उनकी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। तान्या मित्तल ने 2018 में मिस टूरिज्म एशिया का खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था और इस प्रतियोगिता में उन्होंने लेबनान में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। हाल ही में, वह यूपी टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर के रूप में महाकुंभ 2025 में शामिल हुईं।