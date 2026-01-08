Dangerous Indian Places Winter: सर्दियों में इनकी सुंदरता देखकर ना जाएं! खतरनाक हैं भारत की ये जगहें

जम्मू-कश्मीर की ये गुरेज घाटी एक सेंसिटिव एरिया है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल (Line of Control) के पास में है। रजदान दर्रा, जो कि एकमात्र सड़क है गुरेज को बांदीपोरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली, पहली बर्फ गिरने के बाद ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। दिसंबर से मार्च के महीने तक ये घाटी बिल्कुल सूनी पड़ जाती है। यहां का तापमान जीरो से काफी नीचे चला जाता है और यहां का मौसम जान लेवा बन जाता है, जिसके कारण आवाजाही पर केवल सेना का कंट्रोल होता है। पर्यटकों के लिए ये जगह पूरी बंद होती है।