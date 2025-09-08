Period Travel Tips: मूड स्विंग्स से लेकर Cramps तक, पीरियड्स में ट्रैवलिंग के लिए काम आएंगे ये नेचुरल रेमेडीज

Period Travel Tips: पीरियड्स के दौरान अक्सर सफर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।कई महिलाओं के लिए यह एक चुनौती के जैसा होता है क्योंकि इस समय शरीर में थकान, पीरियड्स क्रैम्प्स और मूड जैसी परेशानियां आम होती हैं, जो ट्रैवल को असहज बना देती हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता है कि पीरियड्स के दिनों में ट्रैवल करना ठीक है या नहीं।
हालांकि, कुछ आसान और नेचुरल उपाय अपनाकर इस अनुभव को काफी हद तक सहज और आरामदायक बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पीरियड्स ट्रैवलिंग के कुछ टिप्स शेयर किए हैं, जिससे सफर में असहजता काफी हद तक कम महसूस हो सकती है।
अगर पीरियड्स के दौरान बहुत क्रैम्प्स होते हैं, तो हर्बल टी को अपने ट्रैवल बैग में जरूर रखें। कैमोमाइल या अदरक की चाय पेट दर्द और ब्लोटिंग को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही, इसे पीने से मूड और सफर दोनों बेहतर हो सकते हैं।
पीरियड्स के समय डिहाइड्रेशन होना आम बात है। ऐसे में सफर के दौरान पानी पीते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन और थकान से बचा जा सके। साथ ही, सफर में नारियल पानी या नींबू पानी जैसे नेचुरल ड्रिंक भी फायदेमंद हो सकते हैं।
पीरियड्स के समय मूड स्विंग्स होना भी आम बात है, जैसे गुस्सा आना। ऐसे में लैवेंडर या पेपरमिंट ऑयल की खुशबू तनाव और मूड स्विंग्स को कम करने में मदद करती है। सफर के दौरान एक छोटा एसेंशियल ऑयल रोल-ऑन रखना फायदेमंद रहेगा।
लंबे सफर में लगातार बैठे रहने से पैरों और कमर में जकड़न बढ़ सकती है। इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी देर वॉक लें।
पोर्टेबल हीट पैड या हॉट वॉटर बैग साथ रखना अच्छा विकल्प है। यह क्रैम्प्स को तुरंत राहत देता है और शरीर को आराम पहुंचाता है।
जंक फूड या बहुत तैलीय चीज़ें खाने से बचें। इनके बजाय फल, सलाद और हल्के स्नैक्स लें, जो पाचन को आसान बनाते हैं और थकान नहीं बढ़ाते।
ट्रैवल के दौरान अगर मूड स्विंग्स परेशान कर रहे हों, तो अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनना सबसे आसान और असरदार उपाय है।