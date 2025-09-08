Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Period Travel Tips: मूड स्विंग्स से लेकर Cramps तक, पीरियड्स में ट्रैवलिंग के लिए काम आएंगे ये नेचुरल रेमेडीज

Period Travel Tips: पीरियड्स के शरीर में थकान, पीरियड्स क्रैम्प्स और मूड जैसी परेशानियां आम होती हैं, जो ट्रैवल को असहज बना देती हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता है कि पीरियड्स के दिनों में ट्रैवल करना ठीक है या नहीं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 08, 2025

Travel Tips,period me safar kaise kare,travel tips during periods,
Period Travel Hacks|फोटो सोर्स – Freepik

Period Travel Tips: पीरियड्स के दौरान अक्सर सफर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।कई महिलाओं के लिए यह एक चुनौती के जैसा होता है क्योंकि इस समय शरीर में थकान, पीरियड्स क्रैम्प्स और मूड जैसी परेशानियां आम होती हैं, जो ट्रैवल को असहज बना देती हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता है कि पीरियड्स के दिनों में ट्रैवल करना ठीक है या नहीं।

हालांकि, कुछ आसान और नेचुरल उपाय अपनाकर इस अनुभव को काफी हद तक सहज और आरामदायक बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पीरियड्स ट्रैवलिंग के कुछ टिप्स शेयर किए हैं, जिससे सफर में असहजता काफी हद तक कम महसूस हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Periods Delaying Pills: पीरियड्स मिस की दवा से महिला की मौत! जानिए कितना खतरनाक है ये
स्वास्थ्य
Period,Period delay pills,Period delay pills side effects, pills danger,

Period: पीरियड्स में ट्रैवलिंग को आसान बनाने के टिप्स

सफर में हर्बल टी का सेवन

अगर पीरियड्स के दौरान बहुत क्रैम्प्स होते हैं, तो हर्बल टी को अपने ट्रैवल बैग में जरूर रखें। कैमोमाइल या अदरक की चाय पेट दर्द और ब्लोटिंग को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही, इसे पीने से मूड और सफर दोनों बेहतर हो सकते हैं।

पानी पीते रहें

पीरियड्स के समय डिहाइड्रेशन होना आम बात है। ऐसे में सफर के दौरान पानी पीते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन और थकान से बचा जा सके। साथ ही, सफर में नारियल पानी या नींबू पानी जैसे नेचुरल ड्रिंक भी फायदेमंद हो सकते हैं।

एरोमा थेरेपी

पीरियड्स के समय मूड स्विंग्स होना भी आम बात है, जैसे गुस्सा आना। ऐसे में लैवेंडर या पेपरमिंट ऑयल की खुशबू तनाव और मूड स्विंग्स को कम करने में मदद करती है। सफर के दौरान एक छोटा एसेंशियल ऑयल रोल-ऑन रखना फायदेमंद रहेगा।

हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग

लंबे सफर में लगातार बैठे रहने से पैरों और कमर में जकड़न बढ़ सकती है। इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी देर वॉक लें।

हीट पैक का उपयोग

पोर्टेबल हीट पैड या हॉट वॉटर बैग साथ रखना अच्छा विकल्प है। यह क्रैम्प्स को तुरंत राहत देता है और शरीर को आराम पहुंचाता है।

संतुलित आहार लें

जंक फूड या बहुत तैलीय चीज़ें खाने से बचें। इनके बजाय फल, सलाद और हल्के स्नैक्स लें, जो पाचन को आसान बनाते हैं और थकान नहीं बढ़ाते।

सुकून भरा म्यूजिक

ट्रैवल के दौरान अगर मूड स्विंग्स परेशान कर रहे हों, तो अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनना सबसे आसान और असरदार उपाय है।

ये भी पढ़ें

Period Blood Color: पीरियड्स के अलग-अलग खून के रंग का क्या है मतलब, समझिए पूरी बात
स्वास्थ्य
period blood color importance,period blood color,पीरियड में खून का रंग देता है ये संकेत,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

08 Sept 2025 10:34 am

Published on:

08 Sept 2025 10:30 am

Hindi News / Lifestyle News / Period Travel Tips: मूड स्विंग्स से लेकर Cramps तक, पीरियड्स में ट्रैवलिंग के लिए काम आएंगे ये नेचुरल रेमेडीज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट