Condom Price : 500 रुपए का कंडोम… गर्भनिरोधक दवाई भी हुए महंगे, नए साल पर चीन ने क्यों किया ऐसा

Condom and Contraceptive Medicines Price Hike : ये नया साल महंगाई भरा होता दिख रहा है। खबर आ रही है कि कंडोम और गर्भनिरोधक दवाईयों की कीमत चीन में बढ़ा दिए गए हैं। इस कारण वहां पर कंडोम से लेकर गर्भनिरोधक दवाओं की कीमत 500 से 700 रुपए (Condom Price in China 2026) तक पहुंच गए हैं। चीन की सरकार ने ये फैसला क्यों किया है, चलिए जानते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 01 जनवरी 2026 से चीन सरकार ने 1 जनवरी से कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक उपकरणों पर नया मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू कर दिया है। अब कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं पर 13% वैट लगा दिया गया है। इस टैक्स कारण चीन में अचानक से इन हेल्दी लाइफस्टाइल मेडिसीन की कीमत आसमान पर हैं।
ऐसा करके पीछे कारण है चीन की जनसंख्या। इस वक्त चीन जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। इससे डील करने के लिए चीन ने ऐसा फैसला लिया है। बीजिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जन्म दर बढ़ाने के लिए पिछले कुछ सालों से संघर्ष कर रहा है। 2024 में देखा गया कि चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद चीन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह गिरावट जारी रहेगी। इससे हमें निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाया गया है कि कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं पर 13% वैट लगने के कारण कीमत तेजी से उछाल आए हैं। अब एक कंडोम का पैक करीब 40 से 60 युआन (500 से 700 रुपए) का पड़ सकता है। गर्भनिरोधक गोली की एक महीने की खुराक की कीमत 50 से 130 युआन के बीच होती है।
मिशिगन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर युन झोउ ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि कहा कि नए कर से लोगों की पसंद में बदलाव होने की संभावना कम है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों के लिए यदि गर्भनिरोधक तक पहुंच कठिन हो जाती है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिख सकते हैं।
स्वास्थ्य