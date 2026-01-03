Condom Price : 500 रुपए का कंडोम… गर्भनिरोधक दवाई भी हुए महंगे, नए साल पर चीन ने क्यों किया ऐसा

ऐसा करके पीछे कारण है चीन की जनसंख्या। इस वक्त चीन जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। इससे डील करने के लिए चीन ने ऐसा फैसला लिया है। बीजिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जन्म दर बढ़ाने के लिए पिछले कुछ सालों से संघर्ष कर रहा है। 2024 में देखा गया कि चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद चीन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह गिरावट जारी रहेगी। इससे हमें निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा।