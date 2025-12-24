इन देशों में कंडोम पर लगा बैन, देखें लिस्ट

Condom ban
दुनियाभर में अलग-अलग देशों में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनपर बैन लगा हुआ है। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सुरक्षा कारणों से ये बैन लगाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ कंडोम (Condom) पर भी बैन लगाया हुआ है। हालांकि कंडोम पर पूरी तरह से बैन कुछ चुनिंदा देशों में ही है, लेकिन दो देश ऐसे भी हैं जहाँ कंडोम पर कानूनी रूप से बैन लगाया हुआ है।
तालिबान (Taliban) शासन के तहत अफगानिस्तान (Afghanistan) में कंडोम की बिक्री और इस्तेमाल को गैरकानूनी घोषित करते हुए इस पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। तालिबान शासन ने धार्मिक और सांस्कृतिक वजह का हवाला देते हुए देश में कंडोम पर बैन लगाया हुआ है। दुकानदारों पर अफगानिस्तान में कंडोम की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है।
नॉर्थ कोरिया (North Korea) में भी कंडोम पर बैन लगाया हुआ है। कुछ समय पहले ही नॉर्थ कोरिया में कंडोम पर पूरी तरह से बैन लगाने की घोषणा की गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) उन ने देश में कंडोम के प्रोडक्शन और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया में चीन से कंडोम की तस्करी की जाती है और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। अब कंडोम की काला-बाज़ारी को रोकने के लिए इस पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया गया है। नॉर्थ कोरिया में यौन शिक्षा पर भी पूरी तरह से पाबंधी लगाई हुई है।
सांस्कृतिक तौर पर इंडोनेशिया (Indonesia), फिलीपींस (Philippines), नाइजीरिया (Nigeria), जाम्बिया (Zambia) जैसे कुछ देश हैं जहाँ कंडोम का विरोध होता है। इन देशों में कंडोम के प्रचार और प्रोत्साहन पर पाबंदी लगाई हुई है।
