इन देशों में कंडोम पर लगा बैन, देखें लिस्ट

नॉर्थ कोरिया (North Korea) में भी कंडोम पर बैन लगाया हुआ है। कुछ समय पहले ही नॉर्थ कोरिया में कंडोम पर पूरी तरह से बैन लगाने की घोषणा की गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) उन ने देश में कंडोम के प्रोडक्शन और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया में चीन से कंडोम की तस्करी की जाती है और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। अब कंडोम की काला-बाज़ारी को रोकने के लिए इस पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया गया है। नॉर्थ कोरिया में यौन शिक्षा पर भी पूरी तरह से पाबंधी लगाई हुई है।