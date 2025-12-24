24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इन देशों में कंडोम पर लगा बैन, देखें लिस्ट

दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ कंडोम पर बैन लगा हुआ है। कौनसे हैं वो देश? आइए उनकी लिस्ट देखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 24, 2025

Condom ban

Condom ban

दुनियाभर में अलग-अलग देशों में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनपर बैन लगा हुआ है। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सुरक्षा कारणों से ये बैन लगाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ कंडोम (Condom) पर भी बैन लगाया हुआ है। हालांकि कंडोम पर पूरी तरह से बैन कुछ चुनिंदा देशों में ही है, लेकिन दो देश ऐसे भी हैं जहाँ कंडोम पर कानूनी रूप से बैन लगाया हुआ है।

इन देशों में कंडोम पर लगा हुआ है बैन

अफगानिस्तान

तालिबान (Taliban) शासन के तहत अफगानिस्तान (Afghanistan) में कंडोम की बिक्री और इस्तेमाल को गैरकानूनी घोषित करते हुए इस पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। तालिबान शासन ने धार्मिक और सांस्कृतिक वजह का हवाला देते हुए देश में कंडोम पर बैन लगाया हुआ है। दुकानदारों पर अफगानिस्तान में कंडोम की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है।

नॉर्थ कोरिया

नॉर्थ कोरिया (North Korea) में भी कंडोम पर बैन लगाया हुआ है। कुछ समय पहले ही नॉर्थ कोरिया में कंडोम पर पूरी तरह से बैन लगाने की घोषणा की गई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) उन ने देश में कंडोम के प्रोडक्शन और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया में चीन से कंडोम की तस्करी की जाती है और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। अब कंडोम की काला-बाज़ारी को रोकने के लिए इस पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया गया है। नॉर्थ कोरिया में यौन शिक्षा पर भी पूरी तरह से पाबंधी लगाई हुई है।

इन देशों में कंडोम का होता है विरोध

सांस्कृतिक तौर पर इंडोनेशिया (Indonesia), फिलीपींस (Philippines), नाइजीरिया (Nigeria), जाम्बिया (Zambia) जैसे कुछ देश हैं जहाँ कंडोम का विरोध होता है। इन देशों में कंडोम के प्रचार और प्रोत्साहन पर पाबंदी लगाई हुई है।

ये भी पढ़ें

रूस में बम धमाका, 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की मौत
विदेश
Blast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

24 Dec 2025 03:58 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:51 pm

Hindi News / World / इन देशों में कंडोम पर लगा बैन, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ताइवान में 6.1 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस हुए झटके

Taiwan earthquack
विदेश

यौन शोषण के आरोपों के बाद भी राइड शेयरिंग कंपनी ने दी गाड़ी चलाने की अनुमति, रिपोर्ट ने किया खुलासा

विदेश

"अरुणाचल भारत का है" कहने की सजा: भारतीय को चीन ने 15 घंटे रोका

Arunachal Detention
राष्ट्रीय

रूस में बम धमाका, 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की मौत

Blast
विदेश

यूनुस सरकार ने करवाई उस्मान हादी की हत्या, छात्र नेता के भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Osman Hadi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.