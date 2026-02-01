9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की वजह से हो रहा भारी नुकसान, चीन और साउथ कोरिया ने इसे बताया खतरनाक

चीन और साउथ कोरिया ने एआई के खतरे के बारे में दुनिया को चेताया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 09, 2026

AI tools

AI tools (Representational Photo)

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) का दुनियाभर में इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। एआई के कई फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। पिछले सप्ताह पर गौर करें, तो वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनियों ने एआई टूल्स के कारण बाजार मूल्य में एक ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान झेला है।

एआई टूल्स बने चिंता का विषय

एंथ्रोपिक के क्लॉड कोवर्क जैसे एआई टूल्स ने निवेशकों में चिंता पैदा कर दी है। इससे पारंपरिक सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन हो सकता है। एसएंडपी 500 सॉफ्टवेयर इंडेक्स में 4.6% की गिरावट आई, जिससे जनवरी 28 से लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्य गिर गया।

किन कंपनियों पर हुआ सबसे ज़्यादा असर?

एआई टूल्स की वजह से सर्विसनाउ, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। एआई के तेज़ विकास से निवेशक चिंतित हैं कि ये टूल्स कानूनी, विपणन और डेटा विश्लेषण जैसे कार्यों को स्वचालित कर देंगी, जिससे सॉफ्टवेयर क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे आने वाले समय में नुकसान के जारी रहने की आशंका है।

चीन और साउथ कोरिया की चेतावनी

चीन और साउथ कोरिया ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को ओपन-सोर्स एआई एजेंट के खिलाफ चेतावनी दी है और इसे खतरनाक बताया है। दोनों देशों के अनुसार एआई पर बढ़ती निर्भरता चिंता का गंभीर विषय है जिससे भविष्य में काफी नुकसान हो सकता है। चीन ने स्पाइवेयर के रूप में एआई के इस्तेमाल पर चिंता जताई है तो साउथ कोरिया ने चाइनीज़ एआई ऐप डीपसीक को डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण ऐप स्टोर्स से हटा दिया है।

ये भी पढ़ें

अब रेगिस्तान उगलेगा कंक्रीट से मज़बूत पदार्थ, वैज्ञानिकों ने बनाए ब्लॉक
विदेश
Construction material stronger than concrete

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

world news

World News in Hindi

Published on:

09 Feb 2026 07:17 pm

Hindi News / World / सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की वजह से हो रहा भारी नुकसान, चीन और साउथ कोरिया ने इसे बताया खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Libya News: 53 लाशें और टूटा सपना— समंदर के रास्ते मौत का सफर, दिल दहला देगी ये खबर

Libya Boat Accident
विदेश

China Warns Japan: ताकाइची की जीत से बौखलाया बीजिंग, दी खतरनाक धमकी

China Warns Japan
विदेश

सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, साउथ कोरिया में 2 लोगों की मौत

Military helicopter crash in South Korea
विदेश

Baba Vanga Prediction 2026: सोना-तांबा खरीदने की मचेगी होड़, क्या रद्दी हो जाएगा आपका कैश?

Baba Vanga Prediction
विदेश

जेफरी एपस्टीन के वकीलों ने CIA और NSA से मांगे थे रिकॉर्ड, एजेंसियों ने कहा- जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा

Jeffrey Epstein Case
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.