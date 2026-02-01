सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की वजह से हो रहा भारी नुकसान, चीन और साउथ कोरिया ने इसे बताया खतरनाक

चीन और साउथ कोरिया ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को ओपन-सोर्स एआई एजेंट के खिलाफ चेतावनी दी है और इसे खतरनाक बताया है। दोनों देशों के अनुसार एआई पर बढ़ती निर्भरता चिंता का गंभीर विषय है जिससे भविष्य में काफी नुकसान हो सकता है। चीन ने स्पाइवेयर के रूप में एआई के इस्तेमाल पर चिंता जताई है तो साउथ कोरिया ने चाइनीज़ एआई ऐप डीपसीक को डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण ऐप स्टोर्स से हटा दिया है।