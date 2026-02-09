बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगी उथल-पुथल

Currency Extinction: साल 2026 का दूसरा महीना चल रहा है और दुनिया की नजरें एक बार फिर बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा (Baba Vanga) की डरावनी भविष्यवाणियों पर टिक गई हैं। अपनी मृत्यु से दशकों पहले ही दुनिया के भविष्य का खाका खींचने वाली बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए एक ऐसी चेतावनी दी थी, जो अब सच होती दिख रही है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक, यह साल वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) के लिए बेहद उथल-पुथल भरा साबित हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया उस दौर की तरफ बढ़ रही है जहां कागज की मुद्रा (Paper Currency) का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।