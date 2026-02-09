सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, साउथ कोरिया में 2 लोगों की मौत

दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यात्री विमान ही नहीं, सेना के विमान भी हादसों से सुरक्षित नहीं हैं। आज, सोमवार, 9 फरवरी को साउथ कोरिया (South Korea) की सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। यह हादसा साउथ कोरिया के ग्योंग्गी (Gyeonggi) प्रांत के गापेयोंग काउंटी (Gapyeong County) में हुआ, जब सेना के 15वें एविएशन ग्रुप का AH-1S कोबरा हेलीकॉप्टर अटैक बेस से लगभग 800 मीटर दूर एक नदी के किनारे क्रैश हो गया।