जापान में ‘आयरन लेडी’ की जीत से ड्रैगन को लगी मिर्ची, जिनपिंग ने दी खुली धमकी- ‘हद में रहो वरना…’

चीन की इस घबराहट की वजह ताकाइची की 'हॉक' (Hawk) यानी आक्रामक छवि है। वे जापान की अब तक की सबसे रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्रियों में से एक मानी जा रही हैं। ताकाइची का साफ एजेंडा है- जापान की 'शांतिवादी सेना' को एक 'आक्रामक मिलिट्री पावर' में बदलना। चीन को डर है कि ताकाइची के राज में जापान अब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ मिलकर चीन की नाक में दम करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद बयान जारी कर कहा, "जापान को इतिहास से सबक लेना चाहिए और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आग से नहीं खेलना चाहिए।"