अमेरिका ने बांग्लादेशी सामान पर घटाया टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप ने की युनूस की तारीफ, 12 फरवरी को है चुनाव

गारमेंट्स सेक्टर बांग्लदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। बांग्लादेश से निर्यात होने वाली 80 फीसदी वस्तु इसी सेक्टर की है। इसमें 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनमें मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। बांग्लादेश की आर्थिक मामलों की समझ रखने वाले लोगों ने कहा कि कम टैरिफ रेट बांग्लादेशी निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में टिके रहने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि साल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रॉकल टैरिफ का ऐलान किया था। उस दौरान बांग्लादेश पर 37 फीसदी टैरिफ लगाया गया था। बाद में अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया था। अब ताजा समझौते के बाद यह घटकर 19 फीसदी पर आ गया है।