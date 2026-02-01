9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Mongolia Measles Outbreak: 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मंगोलिया में खसरे ने मचाई दहशत

Mongolia Measles Outbreak: खसरा दुनिया की सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक है। यह हवा के जरिए फैलता है और इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, बहती नाक और दाने शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 09, 2026

Mongolia Measles Outbreak

मंगोलिया में खसरे का कहर। संक्रमण 14,000 पार। (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Mongolia Measles Outbreak: पूर्वोत्तर एशिया का मंगोलिया इन दिनों खसरे की मार झेल रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संक्रमितों की संख्या 14,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मरीज स्कूल जाने वाले वही बच्चे हैं, जिन्हें खसरे की वैक्सीन का सिर्फ एक ही बार ही लगाया गया था। बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता से दो-डोज टीकाकरण पूरा कराने की अपील की है, ताकि इस तेजी से फैल रही बीमारी पर काबू पाया जा सके।

सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक खसरा

खसरा दुनिया की सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक है। यह हवा के जरिए फैलता है और इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, बहती नाक और दाने शामिल हैं। वायरस हवा में या संक्रमित सतहों पर दो घंटे तक एक्टिव और संक्रामक रहता है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, खसरे से संक्रमित एक व्यक्ति 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। खसरा किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह बच्चों में सबसे आम है।

खसरे को रोकने का सबसे अच्छा तरीका

खसरे से बचने का सबसे आसान और असरदार तरीका है- ‘वैक्सीन लगवाना’। यह पूरी तरह सुरक्षित है और हमारे शरीर को वायरस से लड़ने की ताकत देती है।

1963 में जब वैक्सीन नहीं थी, तब हर दो-तीन साल में खसरे की बड़ी-बड़ी महामारियां आती थीं और हर साल करीब 26 लाख लोग इस बीमारी की वजह से जान गंवाते थे। आज वैक्सीन मौजूद है, फिर भी 2023 में लगभग 1,07,500 लोगों की मौत खसरे से हुई, जिनमें ज्यादातर पांच साल से छोटे बच्चे थे।

खसरे के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 10–14 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। बीमारी की शुरुआत 4–7 दिनों तक चलने वाले हल्के लक्षणों से होती है—जैसे नाक बहना, खांसी, आंखों में लालपन और पानी आना, और गालों के अंदर छोटे सफेद धब्बे।

इसके बाद संपर्क में आए करीब 7–18 दिन में शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। ये पहले चेहरे और गर्दन पर दिखते हैं, फिर 3 दिनों के भीतर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये दाने आमतौर पर 5–6 दिन तक रहते हैं और धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं।

ये भी पढ़ें

‘अगर वे बेगुनाह हैं, तो…’, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया आई सामने
पटना
Pappu Yadav Arrested Chirag Paswan Reaction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

09 Feb 2026 11:53 pm

Published on:

09 Feb 2026 11:52 pm

Hindi News / World / Mongolia Measles Outbreak: 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मंगोलिया में खसरे ने मचाई दहशत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की वजह से हो रहा भारी नुकसान, चीन और साउथ कोरिया ने इसे बताया खतरनाक

AI tools
विदेश

Libya News: 53 लाशें और टूटा सपना— समंदर के रास्ते मौत का सफर, दिल दहला देगी ये खबर

Libya Boat Accident
विदेश

China Warns Japan: ताकाइची की जीत से बौखलाया बीजिंग, दी खतरनाक धमकी

China Warns Japan
विदेश

सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, साउथ कोरिया में 2 लोगों की मौत

Military helicopter crash in South Korea
विदेश

Baba Vanga Prediction 2026: सोना-तांबा खरीदने की मचेगी होड़, क्या रद्दी हो जाएगा आपका कैश?

Baba Vanga Prediction
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.