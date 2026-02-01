Mongolia Measles Outbreak: 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मंगोलिया में खसरे ने मचाई दहशत

Mongolia Measles Outbreak: पूर्वोत्तर एशिया का मंगोलिया इन दिनों खसरे की मार झेल रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संक्रमितों की संख्या 14,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मरीज स्कूल जाने वाले वही बच्चे हैं, जिन्हें खसरे की वैक्सीन का सिर्फ एक ही बार ही लगाया गया था। बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता से दो-डोज टीकाकरण पूरा कराने की अपील की है, ताकि इस तेजी से फैल रही बीमारी पर काबू पाया जा सके।