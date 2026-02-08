‘अगर वे बेगुनाह हैं, तो…’, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह एक प्रोसेस का हिस्सा है। कोई भी MP को बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर सकता। कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में मेरा मानना ​​है कि सभी को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। अगर वे बेगुनाह हैं, तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर कोई दोषी है, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है, और अगर कोई इसमें शामिल है, तो मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए… कांग्रेस और उनकी सहयोगी RJD जैसी पार्टियां सत्ता में होने पर बदले की राजनीति करती हैं। NDA में अगर कोई दोषी है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई बेगुनाह है, तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।