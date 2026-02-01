जिस जेल में अनंत सिंह, वहीं पहुंचे पप्पू यादव, कोर्ट से सीधे ले जाना था PMCH, पर ऐन वक्त पर पुलिस ने लिया यू-टर्न

पप्पू के वकील ने आगे बताया कि सांसद पप्पू यादव के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यह अदालत ने खुद देखा। वहीं, पप्पू यादव के समर्थक प्रेमचंद सिंह ने कहा- राज्य प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि उन्हें सीधे कोर्ट से PMCH ले जाया जाए, पुलिस ने उन्हें सीधे बेउर जेल लेकर पहुंच गई। बता दें कि बेउर जेल में मोकामा विधायक अनंत सिंह भी बंद हैं।