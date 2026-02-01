देर रात पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, सांसद बोले- मारने आए हैं, रात में कहीं नहीं जाऊंगा

पप्पू यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, "गौर से देखिए इस रेड जैकेट वाले को, खुद को इंस्पेक्टर बता रहे हैं और रात के साढ़े 10 बजे कमर में पिस्टल बांध कर मुझे अरेस्ट करने आए हैं। नाम दीपक बता रहा है। कह रहे हैं कानून का पालन कीजिए। अगर ये पुलिस हैं, तो इन्हें ये बताना चाहिए कि कौन सा कानून कहता है कि आप रात में सिविल ड्रेस में आकर लोकसभा सदस्य के साथ अपराधियों जैसा सुलूक करें। जबकि मुझे कोर्ट ने बुलाया है और कोर्ट के आदेश का पालन करने, मैं सदन की कार्यवाही खत्म होते ही आया हूं।"