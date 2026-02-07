7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

आधी रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, पटना के एसपी खुद पहुंचे सांसद के आवास, सामने आया वीडियो

Pappu Yadav Arrested: आधी रात पुलिस की टीम अचानक सांसद पप्पू यादव के आवास पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के लिए खुद पटना पश्चिमी के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। देखें वीडियो… जानें क्या है पूरा मामला?

2 min read
Google source verification

पटना

image

Saurabh Mall

Feb 07, 2026

Pappu Yadav Arrested

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अरेस्ट। पुरानी फोटो में पप्पू यादव। (इमेज सोर्स: ANI)

Pappu Yadav Midnight Arrested: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार (अरेस्ट) कर लिया है। इसके लिए खुद पटना पश्चिमी के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में भी कैद हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम पर पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है, वह खुद को असहज महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा- “मेरी तबीयत ठीक नहीं है…मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा…"

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) पर 31 साल पुराना एक मामला चल रहा है। आरोप है कि 1995 में पटना के जिस घर में वे किराये पर रहने गए थे, उसी पर बाद में कब्जा कर लिया। पहले उन्होंने वहां अपना दफ्तर खोला, फिर मकान मालिक की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कई बार कोर्ट ने उन्हें समन भेजा, लेकिन वे पेश नहीं हुए। दो दिन पहले अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था।

कोर्ट के आदेश के बाद पटना पुलिस आधी रात उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत (Pappu Yadav Midnight Arrested) में ले लिया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। अब पप्पू यादव को रात पुलिस सेल में बितानी होगी और शनिवार सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पटना SP सिटी भानु प्रताप सिंह: मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है

पटना SP सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा, "पप्पू यादव को 1995 में IPC सेक्शन 468, 506 और 120B के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट ने इस बारे में एक ऑर्डर जारी किया था… उन्हें मेडिकल सप्लाई दे दी गई है, और उनके केयरटेकर को उनके साथ भेज दिया गया है, और अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा…"

ये भी पढ़ें

पुणे में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश: CBI ने धर दबोचे दो इंजीनियर; सामने आई चौंकाने वाली बात
राष्ट्रीय
Pune Engineer Corruption

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

07 Feb 2026 02:05 am

Published on:

07 Feb 2026 01:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / आधी रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, पटना के एसपी खुद पहुंचे सांसद के आवास, सामने आया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.