आधी रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, पटना के एसपी खुद पहुंचे सांसद के आवास, सामने आया वीडियो

दरअसल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) पर 31 साल पुराना एक मामला चल रहा है। आरोप है कि 1995 में पटना के जिस घर में वे किराये पर रहने गए थे, उसी पर बाद में कब्जा कर लिया। पहले उन्होंने वहां अपना दफ्तर खोला, फिर मकान मालिक की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कई बार कोर्ट ने उन्हें समन भेजा, लेकिन वे पेश नहीं हुए। दो दिन पहले अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था।