रूस में बम धमाका, 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की मौत

आज तड़के सुबह दो पुलिसकर्मियों ने अपनी कार के पास एक संदिग्ध शख्स को देखा। जब वो उससे पूछताछ करने के लिए गए, तो अचानक ही बम एक्टिवेट हो गया और धमाका हो गया। ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरा मृतक वह संदिग्ध व्यक्ति था जिसने बम लगाया था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मारे गए तीसरे व्यक्ति ने ही धमाका किया था। पुलिस अधिकारियों की उम्र 24 और 25 वर्ष बताई जा रही है।