Baby Monkey Viral Video: पेंग्विन के बाद जानें क्यों नन्हे Punch Monkey की वजह से दुखी हो रहे हैं लोग, यहां देखें सोशल मीडिया वायरल मीम्स

Baby Monkey Viral Video: पैंग्विन ट्रेंड के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नन्हा बंदर पंच खूब छाया हुआ है। जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर का यह छोटा बंदर सिर्फ 7 महीने का है, लेकिन उसकी मासूमियत और अकेलापन लोगों के दिलों को सीधे छू रहा है। बताया जा रहा है कि बचपन में ही उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, और तभी से पंच का जीवन तन्हाई और उदासी में बीत रहा था। वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। इस कहानी ने न सिर्फ पंच को एक सोशल मीडिया सनसनी बना दिया है, बल्कि उसके बारे में बने मीम्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस नन्हे बंदर पंच की इमोशनल कहानी और साथ ही इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ बेहतरीन मीम्स भी देखते हैं।