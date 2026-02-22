22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Baby Monkey Viral Video: पेंग्विन के बाद जानें क्यों नन्हे Punch Monkey की वजह से दुखी हो रहे हैं लोग, यहां देखें सोशल मीडिया वायरल मीम्स

Baby Monkey Viral Video: पैंग्विन ट्रेंड के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नन्हा बंदर पंच खूब छाया हुआ है। आइए जानते हैं इस नन्हे बंदर की इमोशनल कहानी क्या है और यह इन दिनों सोशल मीडिया पर क्यों इतना वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 22, 2026

Punch Monkey

Punch Monkey | image credit instagram

Baby Monkey Viral Video: पैंग्विन ट्रेंड के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नन्हा बंदर पंच खूब छाया हुआ है। जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर का यह छोटा बंदर सिर्फ 7 महीने का है, लेकिन उसकी मासूमियत और अकेलापन लोगों के दिलों को सीधे छू रहा है। बताया जा रहा है कि बचपन में ही उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, और तभी से पंच का जीवन तन्हाई और उदासी में बीत रहा था। वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे। इस कहानी ने न सिर्फ पंच को एक सोशल मीडिया सनसनी बना दिया है, बल्कि उसके बारे में बने मीम्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस नन्हे बंदर पंच की इमोशनल कहानी और साथ ही इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ बेहतरीन मीम्स भी देखते हैं।

दुख दूर करने के लिए दिया खिलौना

पंच की अकेलापन और उदासी को देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे खुश रखने के लिए एक मुलायम ऑरंगुटान का खिलौना दिया। इस खिलौने ने पंच की जिंदगी बदल दी। धीरे-धीरे वह अपने नए दोस्त के साथ खेलने लगा और उसे अपनी मां की झलक उसमें नजर आने लगी। अब वह पूरा दिन अपने खिलौने के साथ खेलता और खुश रहता।

नन्हे बंदर को मिला नया परिवार

खिलौने की मदद से पंच धीरे-धीरे अन्य बंदरों के साथ भी अब घुलने-मिलने लगा। पहले वह सभी से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन अब उसने नए दोस्तों के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में पंच का एक नया परिवार बन गया, जो उसकी परवाह करता है। अब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता-हंसता रहता है और अपने जीवन की खुशियों को पूरी तरह से जी रहा है।

यहां देखें नन्हे पंच के वायरल मीम्स

सोशल मीडिया पर लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया

पंच और उसके नए दोस्तों की वीडियो और तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग उसकी मासूमियत, अकेलापन और फिर नए परिवार के साथ मिलने वाली खुशियों को देखकर भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स #KeepGoing और #Panch जैसे हैशटैग के साथ उसकी कहानी शेयर कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Feb 2026 05:42 pm

Published on:

22 Feb 2026 05:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Baby Monkey Viral Video: पेंग्विन के बाद जानें क्यों नन्हे Punch Monkey की वजह से दुखी हो रहे हैं लोग, यहां देखें सोशल मीडिया वायरल मीम्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Holi 2026 Cleaning Hack: महंगे क्लीनर छोड़े, सब्जियों के छिलकों से बनाएं देसी क्लीनर। घर ऐसा चमकेगा कि पड़ोसी भी पूछेंगे ब्रांड

Holi 2026 Cleaning Hack
लाइफस्टाइल

Board Exam 2026 Tips: बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर आपका एक पेपर हो गया है खराब? तो जानें आगे क्या करें और क्या नहीं

Board Exam 2026 Tips
लाइफस्टाइल

Ramadan 2026 Iftari Special Falooda Recipe: इफ्तारी में यहां बताए गए तरीके से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा गाढ़ा और स्वादिष्ट फालूदा, रोजेदारों को आएगा पसंद

Falooda
लाइफस्टाइल

Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 पर 1 कप चावल से बनाएं ढेर सारी चावल की कचरी, खाने वाले करते नहीं थकेंगे आपकी तारीफ

Chawal Ki Kachri
लाइफस्टाइल

Priyanka Chopra The Bluff Fashion: Desi Girl का महंगा शौक! प्रियंका के इस ‘पायरेट लुक’ की कीमत में बन जाएगी पूरी नई वॉर्डरोब

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.