Priyanka Chopra The Bluff Fashion: Desi Girl का महंगा शौक! प्रियंका के इस ‘पायरेट लुक’ की कीमत में बन जाएगी पूरी नई वॉर्डरोब

Priyanka Chopra The Bluff Fashion (source: instagram@priyankachopra)
Priyanka Chopra The Bluff Fashion: आजकल हर जगह प्रियंका चोपड़ा के नए फैशन सेंस की चर्चा हो रही है। अपनी आने वाली फिल्म 'द ब्लफ' के प्रमोशन के लिए प्रियंका ने एक ऐसा लुक कैरी किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। उन्होंने 'पायरेट-कोर' को एक हाई-फैशन ट्विस्ट दिया है। अगर आप भी फैशन एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं, तो प्रियंका का यह अंदाज आपको काफी कुछ सिखा सकता है।
प्रियंका ने इस दौरान गहरे वाइन कलर का एक बेहद खूबसूरत सिल्क साटन आउटफिट पहना। उनका टॉप स्लीवलेस था और उसमें गर्दन पर ट्विस्टेड डिजाइन के साथ लंबी लटकन दी गई थी, जो इसे काफी ड्रामेटिक बना रही थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग की हैरम पैंट पहनी, जो नीचे से फिटेड और ऊपर से काफी घेरदार थी। यह पूरा आउटफिट रेशमी कपड़े से बना था, जो चलने पर काफी ग्रेसफुल लग रहा था।
अगर आपको लग रहा है कि यह लुक साधारण है, तो इसकी कीमत आपको चौंका सकती है। प्रियंका की यह पूरी ड्रेस मशहूर ब्रैंड 'जिमरमैन' की है। उनके हैरम पैंट की कीमत ₹1,43,300 है और टॉप की कीमत ₹77,700 है। कुल मिलाकर उनका यह एक लुक करीब 2.21 लाख रुपये का है।
प्रियंका ने अपने दूसरे लुक में 18वीं सदी के समुद्री लुटेरों वाले फैशन को मॉडर्न तरीके से पेश किया। उन्होंने नेवी ब्लू सिल्क ब्लाउज के साथ एक सफेद रंग का क्रैवट पहना। साथ ही, उन्होंने एक खास तरह की काली टोपी और बालों में चमकते रिबन वाली चोटी बनाई, जो उन्हें एक वॉरियर वाला लुक दे रहा था।
प्रियंका ने सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं, बल्कि अपने बालों पर भी खूब मेहनत की। उन्होंने एक ऊंची पोनीटेल बनाई थी जिसमें छोटी-छोटी चोटियों का काम किया गया था। उनका मेकअप काफी शार्प था, जिसमें ब्रोंज गाल और टेराकोटा-रोज लिपस्टिक ने उनके लुक को पूरा किया।
