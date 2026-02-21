21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Priyanka Chopra The Bluff Fashion: Desi Girl का महंगा शौक! प्रियंका के इस ‘पायरेट लुक’ की कीमत में बन जाएगी पूरी नई वॉर्डरोब

Priyanka Chopra The Bluff Fashion: प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्म द ब्लफ के प्रमोशन के दौरान 'पायरेट-कोर' फैशन से सबको चौंका दिया। सिल्क साटन ड्रेस और अनोखी हेयरस्टाइल वाले इस लुक की कीमत और डिटेल्स जानने के लिए पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 21, 2026

Priyanka Chopra The Bluff Fashion (source: instagram@priyankachopra)

Priyanka Chopra The Bluff Fashion: आजकल हर जगह प्रियंका चोपड़ा के नए फैशन सेंस की चर्चा हो रही है। अपनी आने वाली फिल्म 'द ब्लफ' के प्रमोशन के लिए प्रियंका ने एक ऐसा लुक कैरी किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। उन्होंने 'पायरेट-कोर' को एक हाई-फैशन ट्विस्ट दिया है। अगर आप भी फैशन एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं, तो प्रियंका का यह अंदाज आपको काफी कुछ सिखा सकता है।

वाइन कलर की सिल्क ड्रेस पहनी

प्रियंका ने इस दौरान गहरे वाइन कलर का एक बेहद खूबसूरत सिल्क साटन आउटफिट पहना। उनका टॉप स्लीवलेस था और उसमें गर्दन पर ट्विस्टेड डिजाइन के साथ लंबी लटकन दी गई थी, जो इसे काफी ड्रामेटिक बना रही थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग की हैरम पैंट पहनी, जो नीचे से फिटेड और ऊपर से काफी घेरदार थी। यह पूरा आउटफिट रेशमी कपड़े से बना था, जो चलने पर काफी ग्रेसफुल लग रहा था।

लाखों में है इस ड्रेस की कीमत

अगर आपको लग रहा है कि यह लुक साधारण है, तो इसकी कीमत आपको चौंका सकती है। प्रियंका की यह पूरी ड्रेस मशहूर ब्रैंड 'जिमरमैन' की है। उनके हैरम पैंट की कीमत ₹1,43,300 है और टॉप की कीमत ₹77,700 है। कुल मिलाकर उनका यह एक लुक करीब 2.21 लाख रुपये का है।

क्या है यह 'पायरेट-कोर' स्टाइल?

प्रियंका ने अपने दूसरे लुक में 18वीं सदी के समुद्री लुटेरों वाले फैशन को मॉडर्न तरीके से पेश किया। उन्होंने नेवी ब्लू सिल्क ब्लाउज के साथ एक सफेद रंग का क्रैवट पहना। साथ ही, उन्होंने एक खास तरह की काली टोपी और बालों में चमकते रिबन वाली चोटी बनाई, जो उन्हें एक वॉरियर वाला लुक दे रहा था।

मेकअप और हेयरस्टाइल से लगाया तड़का

प्रियंका ने सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं, बल्कि अपने बालों पर भी खूब मेहनत की। उन्होंने एक ऊंची पोनीटेल बनाई थी जिसमें छोटी-छोटी चोटियों का काम किया गया था। उनका मेकअप काफी शार्प था, जिसमें ब्रोंज गाल और टेराकोटा-रोज लिपस्टिक ने उनके लुक को पूरा किया।

ये भी पढ़ें

Block Print Kurta Sets: तेज गर्मी में भी दिखें कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए बेस्ट हैं ये ब्लॉक प्रिंट कुर्तियां
लाइफस्टाइल
Block Print Kurta Sets

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

21 Feb 2026 05:19 pm

Hindi News / Lifestyle News / Priyanka Chopra The Bluff Fashion: Desi Girl का महंगा शौक! प्रियंका के इस ‘पायरेट लुक’ की कीमत में बन जाएगी पूरी नई वॉर्डरोब

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Block Print Kurta Sets: तेज गर्मी में भी दिखें कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए बेस्ट हैं ये ब्लॉक प्रिंट कुर्तियां

Block Print Kurta Sets
लाइफस्टाइल

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine Haldi Look: शिखर धवन की दुल्हनिया सोफी शाइन का हल्दी लुक हुआ वायरल, लाल और सुनहरे कलर के लहंगे में जीता फैंस का दिल

लाइफस्टाइल

Rahul Chahar Divorce : 4 साल भी नहीं टिकी CSK के स्टार क्रिकेटर की शादी, जानिए कम उम्र में शादी के नुकसान!

Rahul Chahar Divorce News, Rahul Chahar Wife, Rahul Chahar, kam umar me shadi ke nuksan,
लाइफस्टाइल

Ramadan Sehri Special Recipe: सेहरी में बनाएं बचे हुए इफ्तारी के पराठों से टेस्टी Egg Roll, दिनभर नहीं लगेगी भूख

Egg Roll
लाइफस्टाइल

Holi Party में दिखना है सबसे अलग, तो पहनें यहां बताए गए Office Holi Party Look, स्टाइलिश दिखने के साथ सेफ भी रहेंगे

Holi Party Outfit Ideas
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.