Priyanka Chopra The Bluff Fashion: Desi Girl का महंगा शौक! प्रियंका के इस ‘पायरेट लुक’ की कीमत में बन जाएगी पूरी नई वॉर्डरोब

प्रियंका ने इस दौरान गहरे वाइन कलर का एक बेहद खूबसूरत सिल्क साटन आउटफिट पहना। उनका टॉप स्लीवलेस था और उसमें गर्दन पर ट्विस्टेड डिजाइन के साथ लंबी लटकन दी गई थी, जो इसे काफी ड्रामेटिक बना रही थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग की हैरम पैंट पहनी, जो नीचे से फिटेड और ऊपर से काफी घेरदार थी। यह पूरा आउटफिट रेशमी कपड़े से बना था, जो चलने पर काफी ग्रेसफुल लग रहा था।