Ramadan Sehri Special Recipe: सेहरी में बनाएं बचे हुए इफ्तारी के पराठों से टेस्टी Egg Roll, दिनभर नहीं लगेगी भूख

Ramadan 2026 Sehri Recipe: रमजान के पाक महीने में रखे जाने वाले रोजे के दौरान सेहरी का खास महत्व होता है। इसलिए रमजान भर सुबह जल्दी उठकर कुछ ऐसा खाना जरूरी होता है, जो पेट भर दे और दिनभर एनर्जी बनाए रखे, ताकि रोजे के दौरान भूख और कमजोरी महसूस न हो। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह-सुबह उठकर कुछ बनाने का मन नहीं करता। इसी वजह से कई लोग सेहरी छोड़ देते हैं, जिससे रोजे के साथ-साथ सेहत से जुड़ी परेशानियां भी होने लगती हैं। ऐसे में अगर इफ्तारी के पराठे बचे हुए हों, तो उनसे एक आसान और टेस्टी एग रोल तैयार किया जा सकता है।

आज की इस स्टोरी में हम सेहरी के लिए बताने जा रहे हैं कि कैसे बचे हुए पराठों और अंडे की मदद से झटपट और स्वादिष्ट एग रोल बनाया जा सकता है। यह रेसिपी कम समय में तैयार हो जाती है और स्वाद इतना अच्छा होता है कि घर के सभी लोग इसे पसंद से खाते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।