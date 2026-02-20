Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine Net Worth: क्या शिखर धवन की मंगेतर उनसे ज्यादा अमीर हैं? जानें उनकी होने वाली पत्नी की असल कमाई

हाल ही में अपने संगीत में सोफी का लुक इंटरनेट पर छा गया है। अक्सर सोफी वेस्टर्न और फॉर्मल लुक में ही दिखती हैं। लेकिन जब सोफी ने संगीत में भारी लहंगा और ज्वैलरी पहनी, तो उनकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। विदेशी होने के बावजूद उन्होंने भारतीय संस्कृति और पहनावे को जिस नजाकत के साथ अपनाया, उसने धवन के परिवार और फैंस दोनों का दिल जीत लिया। उनका फैशन सेंस 'सिंपल येट एलिगेंट' है।

संगीत के मौके पर सोफी गोल्डन शिम्मेरी लहंगे में नजर आईं। उनके लुक को 'महंगी वाली बार्बी डॉल' जैसे कमेंट्स मिले। मेहंदी के फंक्शन में जहां ब्राइड्स भारी कपड़े पहनती हैं, वहीं सोफी एक सिंपल ब्राउन टैंक टॉप में मेहंदी लगवाती नजर आईं। उनका यह कम्फर्टेबल ब्राइड लुक सोशल मीडिया पर नई ट्रेंड बन गया है। उनके हाथों में हाथी और मोर जैसे पारंपरिक भारतीय डिजाइनों वाली भारी मेहंदी सजी है।