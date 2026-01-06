6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Shikhar Dhawan GF: शिखर धवन दूसरी शादी के लिए तैयार? कौन हैं गर्लफ्रेंड सोफी शाइन, जिनके साथ जल्द बंध सकते हैं शादी के बंधन में

Shikhar Dhawan GF: शिखर धवन जल्द ही कर सकते हैं दूसरी शादी? उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आखिर कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और जिसके साथ रचा सकते हैं शादी के बंधन में?

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 06, 2026

Shikhar Dhawan Wedding Rumours, Shikhar Dhawan Personal Life, Shikhar Dhawan Love Life,

Sophie Shine Instagram|फोटो सोर्स – sophieshine93/Instagram

Shikhar Dhawan GF: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले धवन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। लंबे समय से उनकी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ रिश्ते की खबरें सामने आती रही हैं और अब दोनों की शादी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। आखिर कौन हैं सोफी शाइन, क्या करती हैं और शिखर धवन की जिंदगी में उनकी एंट्री कैसे हुई, आइए जानते हैं पूरी जानकारियां।

फरवरी महीने में बज सकती हैं शादी की शहनाइयां (Shikhar Dhawan Set To Marry)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धवन फरवरी में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं। HT सिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शादी का जश्न फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है।

कौन हैं सोफी शाइन? (Who Is Sophie Shine)

सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई और करियर प्रोफाइल काफी मजबूत मानी जाती है। उन्होंने Limerick Institute of Technology से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है। इससे पहले उन्होंने Castleroy College से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ सोफी का फैशन सेंस भी चर्चा में रहता है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और कई फैशनेबल इवेंट्स में नजर आ चुकी हैं।

फैशन के मामले में भी सोफी शाइन काफी आगे हैं

वह सोशल मीडिया, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां उनका अकाउंट @sophieshine93 है। सोफी के इंस्टाग्राम पर 120 से ज्यादा पोस्ट हैं और उन्हें 3 लाख 43 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। उनके पोस्ट्स में स्टाइलिश आउटफिट्स, ट्रैवल लुक्स और एलिगेंट फैशन सेंस साफ झलकता है। यही वजह है कि शिखर धवन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड सोफी शाइन को अक्सर एक फैशनेबल और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है।

कैसे शुरू हुई कहानी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन की पहली मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। शुरुआत में दोस्ती रही, जो धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया, खासकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान, जब वे स्टैंड्स में साथ नजर आए। यहीं से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।कहा जा रहा है कि दोनों पिछले एक साल से साथ रह रहे हैं। इसी दौरान उनका रिश्ता और मजबूत हुआ, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया।

धवन की पहली शादी

शिखर धवन की पहली शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी। इस रिश्ते से उनका एक बेटा ज़ोरावर धवन है, जिसकी उम्र 11 साल है। धवन और आयशा का अलगाव 2023 में हुआ था, जो उनके जीवन का एक अहम मोड़ रहा। इसके बाद धवन ने अपने करियर और निजी जिंदगी दोनों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया।फिलहाल, फैंस धवन की दूसरी पारी को लेकर उत्साहित हैं।

Updated on:

06 Jan 2026 11:27 am

Published on:

06 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / Lifestyle News / Shikhar Dhawan GF: शिखर धवन दूसरी शादी के लिए तैयार? कौन हैं गर्लफ्रेंड सोफी शाइन, जिनके साथ जल्द बंध सकते हैं शादी के बंधन में

