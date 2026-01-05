टेस्ट में खराब हालत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने की ये खास मांग, क्या BCCI लेगा एक्शन?

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल (फोटो- IANS)
Shubman Gill Request to BCCI: भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ साल खास नहीं रहे हैं। दो साल में भारत अपने ही घर में दो बार क्लीन स्वीप झेल चुका है। साल 2024 में न्यूजीलैंड से और 2025 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के हाथों अपने घर में व्हाइट-वॉश होने के बाद भारत की टेस्ट क्रिकेट में अप्रोच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जबकि इसके विपरीत व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत काफी अच्छा कर रहा है और आईसीसी इवेंट्स में भी डॉमिनेट कर रहा है। इसी को लेकर अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मांग की है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले टीम के लिए एक 15 दिनों का ट्रेनिंग कैंप अनिवार्य कर दिया जाए।
भारत टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। घर में डॉमिनेट करने वाली भारतीय टीम की हालत बेहद चिंताजनक है। इसका एक कारण यह भी है कि खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल सीरीज खेलने से पहले तैयारी के लिए पर्याप्त समय न मिल पाना। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के पास दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलने से पहले सिर्फ चार दिनों तक ही अभ्यास करने का मौका था। खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में शिफ्ट करने का बहुत ही कम समय मिला। इन्हीं सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कप्तान शुभमन गिल ने बीसीसीआई से मांग की है कि टीम के लिए किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन अनिवार्य कर दिया जाए। इससे सभी खिलाड़ी आसानी से व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में स्विच कर पाएंगे और मानसिक व शारीरिक तौर पर तैयार हो पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई भी गिल की इस मांग को लेकर विचार कर रहा है और गिल को इस पर पूरा नियंत्रण दिया जा सकता है।
भारतीय क्रिकेट अभी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट से संन्यास के बाद सारी जिम्मेदारी अब युवा कंधों पर आ गई है। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए गिल ने बीसीसीआई को क्रिकेट के इस फॉर्मेट के लिए अपना विज़न साफ कर दिया है। वह टेस्ट में अब एक अलग अप्रोच के साथ उतरने वाले हैं, इसी के तहत उन्होंने बीसीसीआई के समक्ष यह मांग रखी है कि टीम को किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप मिलना चाहिए। वह इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि टीम को सीरीज से पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे खिलाड़ी अपनी तैयारी पुख्ता कर सकें।
