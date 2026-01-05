टेस्ट में खराब हालत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने की ये खास मांग, क्या BCCI लेगा एक्शन?

भारत टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। घर में डॉमिनेट करने वाली भारतीय टीम की हालत बेहद चिंताजनक है। इसका एक कारण यह भी है कि खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल सीरीज खेलने से पहले तैयारी के लिए पर्याप्त समय न मिल पाना। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के पास दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलने से पहले सिर्फ चार दिनों तक ही अभ्यास करने का मौका था। खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में शिफ्ट करने का बहुत ही कम समय मिला। इन्हीं सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कप्तान शुभमन गिल ने बीसीसीआई से मांग की है कि टीम के लिए किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन अनिवार्य कर दिया जाए। इससे सभी खिलाड़ी आसानी से व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में स्विच कर पाएंगे और मानसिक व शारीरिक तौर पर तैयार हो पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई भी गिल की इस मांग को लेकर विचार कर रहा है और गिल को इस पर पूरा नियंत्रण दिया जा सकता है।