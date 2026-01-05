Aus vs Eng: जो रूट ने किया एक और कारनामा, इस मामले में पोंटिंग के बाद अब जयवर्धने को भी पछाड़ा

Australia vs England, 5th Test: इंग्लैंड की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इंग्लिश टीम की पहली पारी 384 रन के स्कोर पर समाप्त हुई। जो रूट की शानदार पारी (160) और हैरी ब्रूक के अर्द्धशतक (84) के दम पर इंग्लैंड ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसी पारी के साथ ही रूट ने एक और रिकॉर्ड के मामले में अब श्रीलंकाई दिग्गज महेला जयवर्धने को भी पीछे छोड़ दिया है। रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं।