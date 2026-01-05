5 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

Aus vs Eng: जो रूट ने किया एक और कारनामा, इस मामले में पोंटिंग के बाद अब जयवर्धने को भी पछाड़ा

Australia vs England, 5th Test: एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट में रूट की 160 रन की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 384 रन बनाए हैं। इसी के साथ ही रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150+ स्कोर बनाने के मामले में जयवर्धने को पीछे छोड़ पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 05, 2026

Joe Root

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट (फोटो- IANS)

Australia vs England, 5th Test: इंग्लैंड की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इंग्लिश टीम की पहली पारी 384 रन के स्कोर पर समाप्त हुई। जो रूट की शानदार पारी (160) और हैरी ब्रूक के अर्द्धशतक (84) के दम पर इंग्लैंड ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसी पारी के साथ ही रूट ने एक और रिकॉर्ड के मामले में अब श्रीलंकाई दिग्गज महेला जयवर्धने को भी पीछे छोड़ दिया है। रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं।

रूट का 17वां 150+ स्कोर

जो रूट ने इस पारी में 160 रन बनाए, जो कि उनका टेस्ट क्रिकेट में 17वां 150+ स्कोर है। महेला जयवर्धने के नाम 16 150+ स्कोर दर्ज थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग को भी इस सूची में पछाड़ा था, जिनके नाम यह आंकड़ा 15 बार दर्ज था। रूट अब इस मामले में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। वह अब सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमार संगकारा और डॉन ब्रेडमैन से ही पीछे हैं। इसके अलावा रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में भी रिकी पोंटिंग (41 शतक) की बराबरी कर ली है।

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 150+ स्कोर

क्रमखिलाड़ी150+ स्कोर
1सचिन तेंदुलकर20
2ब्रायन लारा19
3कुमार संगकारा19
4डॉन ब्रैडमैन18
5जो रूट17
6महेला जयवर्धने16
7रिकी पोंटिंग15

रूट के दम पर इंग्लैंड का मजबूत स्कोर

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम मात्र 57 रन पर ही तीन प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आए जो रूट और हैरी ब्रूक ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी कर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। उसके बाद रूट ने अन्य बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को 350 के पार पहुंचाया। 384 रन के स्कोर पर रूट ने 9वें विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटे और इसी स्कोर पर इंग्लैंड की पारी सिमट गई।

