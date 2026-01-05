उसे और क्या साबित करने की जरूरत… मोहम्मद शमी को नजरअंदाज किए जाने पर कोच ने सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल

मोहम्‍मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में शमी को टीम से बाहर किए जाने पर दुख जताते हुए कहा कि उसके पास पहले से ही कला, विकेट, फिटनेस और फॉर्म है। इसके अलावा उसे और क्या साबित करने की जरूरत है? मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि क्यों? बदरुद्दीन ने कहा कि शमी ने एक अलग रास्ता अपनाया है। वह उन कई खिलाड़ियों से अलग है, जो टीम में हैं और एक या दो घरेलू मैच खेलते हैं, अपनी फिटनेस साबित करते हैं और फिर तुरंत टीम में वापस आ जाते हैं।