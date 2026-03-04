BCCI ने स्वीकारा न्यूजीलैंड का ऑफर! ODI वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा एक्शन में नजर आएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा

Virat Kohli and Rohit Sharma: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के बाद आईपीएल 2026 सीजन शुरू होगा, जो मई के आखिर में खत्म होना है। इसके बाद भारत का पूरा ध्यान अपने अगले बड़े असाइनमेंट वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर होगा। टी20 हैवी फेज के बाद एक बार फिर सबका ध्यान विराट कोहली और रोहित शर्मा की सीनियर जोड़ी पर होगा, क्योंकि भारतीय टीम जून से अपने 50 ओवर के अभियान की तैयारी शुरू करेगा। भारत को इस साल के आखिर में पहले से ही 15 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। रिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई (BCCI) न्‍यूजीलैंड के वनडे सीरीज के मैच बढ़ाने को राजी हो गया है। इसका मतलब है कि कोहली और रोहित को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए और भी ज्‍यादा मैच खेलने को मिलेंगे।