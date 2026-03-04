IND vs ENG Semi final: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने वेस्‍टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जहां गुरुवार को उसका सामना इंग्‍लैंड से होगा। इस मुकाबले से पहले इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने बड़ी भविष्‍यवाणी की है। उन्‍होंने दावा किया है कि इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हरा देगी। हैरी ब्रूक एंड कंपनी मौजूदा टूर्नामेंट में एक मजबूत टीम रही है, जिसके सभी डिपार्टमेंट में एकदम सही तालमेल नजर आ रहा है। मुंबई में होने वाले मैच से पहले वॉन ने दावा किया कि इंग्लैंड के पास इंडिया से बेहतर स्पिन अटैक है।