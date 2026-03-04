वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, बाबर-शादाब को खिलाने का विरोध करने वाले सेलेक्टर का इस्तीफा

Pakistan cricket: पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद नेशनल सेलेक्शन कमिटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कोच माइक हेसन के अधिकार और साथी कमिटी सदस्य आकिब जावेद की कथित चुप्पी से निराशा का हवाला दिया है। सेलेक्‍टर अलीम डार ने कहा कि उन्हें बार-बार अहम सेलेक्शन चर्चाओं में अलग-थलग महसूस हो रहा था। ज्ञात हो कि सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच बारिश से धुलने और दूसरे में इंग्लैंड से हार ने पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।