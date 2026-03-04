साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान ने भरी हुंकार, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

वहीं साउथ अफ्रीका के कप्‍तान एडेन मार्करम ने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे कुछ बहुत मजबूत टीमों को लीड करने का मौका मिला, जिसमें कुछ युवा खिलाड़ियों का शानदार मिक्स है और पुराने खिलाड़ियों में बहुत अनुभव है। आप टीम के सीनियर खिलाड़ियों से सीखते हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं और जब आपको कुछ शक होता है तो वे आपको गाइड करने और लीड करने में मदद करते हैं और मुझे लगता है कि इसी वजह से और इतने सालों में खिलाड़ियों के एक बहुत मजबूत ग्रुप की वजह से हमने इसे डेवलप किया है।