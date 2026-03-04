4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान ने भरी हुंकार, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

SA vs NZ Semi final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी रोमांचक दौर में पहुंच गया है, जहां चार टीमों के बीच खिताबी मुकाबले होने हैं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार 4 मार्च को कोलकाता में खेला जाना है। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 04, 2026

SA vs NZ Semi final

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

SA vs NZ Semi final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी रोमांचक दौर में पहुंच गया है, जहां चार टीमों के बीच खिताबी मुकाबले होने हैं। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार 4 मार्च को कोलकाता में खेला जाना है। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा है कि ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान दिख रही है, लेकिन स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अभी भी यहां अहम रहेगी।

'हम सभी पूरी तरह से तैयार'

बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से सीधे कोलकाता पहुंची है। यहां पहुंचकर सेंटनर ने कहा कि टीम को एक दिन का अतिरिक्त आराम मिलता तो बेहतर होता, लेकिन खिलाड़ियों ने अच्छा अभ्यास सत्र किया है और हम सभी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के कोलंबो और कोलकाता की परिस्थितियां अलग हैं, पर इस स्तर पर सभी टीमें काफी क्रिकेट खेल चुकी हैं, इसलिए जल्दी ढलना जरूरी है।

'प्‍लेयर्स को भारत की परिस्थितियों का अनुभव'

उन्‍होंने ने यह भी कहा कि उनकी टीम के कई खिलाड़ी भारत में आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज खेल चुके हैं, जिससे उन्हें यहां की परिस्थितियों का अनुभव है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि केवल अनुभव काफी नहीं है, बल्कि मैच के दिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्‍योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब है कि सामने वाली टीम भी मजबूत है।

पिच को लेकर कही ये बात

साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है, इसलिए मुकाबला कड़ा होगा। पिच के बारे में बात करते हुए सेंटनर ने कहा कि पिछला मैच देखने पर विकेट सपाट नजर आया, यानी पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। फिर भी स्पिनरों के लिए भूमिका रहेगी। साथ ही तेज गेंदबाजों को भी सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी। मैदान के आयाम (बाउंड्री का आकार) भी रणनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

'रंगों के इस त्योहार में और रंग भरना चाहेगी हमारी टीम'

होली के दिन खेले जाने वाले इस मुकाबले को लेकर सेंटनर ने कहा कि भारत में त्योहारों का माहौल खास होता है और उनकी टीम भी इस दिन अच्छा प्रदर्शन कर रंगों के इस त्योहार में और रंग भरना चाहेगी। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड की टीम आत्मविश्वास से भरी है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत के लिए पूरी तरह तैयार है।

मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं - एडेन मार्करम

वहीं साउथ अफ्रीका के कप्‍तान एडेन मार्करम ने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे कुछ बहुत मजबूत टीमों को लीड करने का मौका मिला, जिसमें कुछ युवा खिलाड़ियों का शानदार मिक्स है और पुराने खिलाड़ियों में बहुत अनुभव है। आप टीम के सीनियर खिलाड़ियों से सीखते हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं और जब आपको कुछ शक होता है तो वे आपको गाइड करने और लीड करने में मदद करते हैं और मुझे लगता है कि इसी वजह से और इतने सालों में खिलाड़ियों के एक बहुत मजबूत ग्रुप की वजह से हमने इसे डेवलप किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

04 Mar 2026 07:46 am

Published on:

04 Mar 2026 07:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान ने भरी हुंकार, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, बाबर-शादाब को खिलाने का विरोध करने वाले सेलेक्टर का इस्तीफा

Pakistan cricket
क्रिकेट

सेमीफाइनल में चला हार्दिक पंड्या का बल्ला, तो हासिल कर लेंगे एक और उपलब्धि, बस चाहिए इतने रन

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में बुमराह कर सकते हैं बड़ा कारनामा, आज तक सिर्फ 7 भारतीय कर पाए हैं ये कमाल

Bumrah
क्रिकेट

SA vs NZ: अगर मौसम ने बिगाड़ा पहले सेमीफाइनल का खेल, तो खत्म हो जाएगा इस टीम का सफर

लॉकी फॉर्ग्यूसन
क्रिकेट

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 ही मैच खेलेगी RCB, IPL 2026 के 2 होम मैच अब इस शहर में

चिन्नास्टामी स्टेडियम
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.