4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SA vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में किए ये तीन बदलाव

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया कि मैट हेनरी और नीशम की वापसी हुई है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने तीन बदलावों का जिक्र किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 04, 2026

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफ़ाइनल खेला जा रहा है (Photo - EspncricInfo)

South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में खेले आज रहे इस मैच में न्यूजीलैंडके कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

टॉस के बाद सैंटनर ने कहा कि पिच काफी अच्छी लग रही है। हम जानते हैं कि वे एक बेहतरीन टीम हैं और हमें अच्छा खेल कर उन पर दबाव डालना होगा। न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। मैट हेनरी और जिमी नीशम की वापसी हुई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने कहा सभी ने किसी न किसी स्टेज पर योगदान दिया जो वाकई अच्छा है। उम्मीद है कि हम बल्ले से अच्छी शुरुआत करेंगे और बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाएंगे।" दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए। कगिसो रबाडा, मार्को यानसन और केशव महाराज की वापसी हुई हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रेयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

04 Mar 2026 06:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में किए ये तीन बदलाव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

बाबर आज़म की पाकिस्तान टीम से छुट्टी, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं मिली जगह, देखें स्क्वाड

Babar Azam dismissed for a duck
क्रिकेट

T20 Ranking: संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग, 65वीं रैंक से इन नंबर पर पहुंचे, टॉप 10 में 4 भारतीय

Sanju samson, Ind vs WI, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IPL 2026: बेंगलुरु में नहीं खेले जाएंगे RCB के सभी होम मैच, अहमदाबाद या कोलकाता नहीं 10 साल बाद यहां खेला जाएगा फ़ाइनल

RCB Winning IPL 2025 (Photo- RCB )
क्रिकेट

MS Dhoni को तेज रफ्तार से कार चलाना पड़ गया भारी, ट्रैफिक पुलिस ने ठोका इतना जुर्माना

MS Dhoni
क्रिकेट

IND vs ENG: एक बार फिर बरसेंगे चौके -छक्के, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला? टॉस जितना जरूरी, जानें मुंबई की पिच और मौसम का हाल

IND vs ENG Semi final
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.