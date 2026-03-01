SA vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में किए ये तीन बदलाव

टॉस के बाद सैंटनर ने कहा कि पिच काफी अच्छी लग रही है। हम जानते हैं कि वे एक बेहतरीन टीम हैं और हमें अच्छा खेल कर उन पर दबाव डालना होगा। न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। मैट हेनरी और जिमी नीशम की वापसी हुई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने कहा सभी ने किसी न किसी स्टेज पर योगदान दिया जो वाकई अच्छा है। उम्मीद है कि हम बल्ले से अच्छी शुरुआत करेंगे और बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाएंगे।" दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए। कगिसो रबाडा, मार्को यानसन और केशव महाराज की वापसी हुई हैं।