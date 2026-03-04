4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG: एक बार फिर बरसेंगे चौके -छक्के, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला? टॉस जितना जरूरी, जानें मुंबई की पिच और मौसम का हाल

वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है, और घरेलू मैदान पर भारत को दबदबा बनाने का मौका मिलेगा, जबकि इंग्लैंड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और गहराई से चुनौती पेश करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 04, 2026

IND vs ENG Semi final

टी20 वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी के साथ इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक और भारत के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricketCentrl)

India vs England, 2nd SemiFinal, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गत चैम्पियन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच कल यानि 5 मार्च को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यह लगातार तीसरा मौका है जब टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे।

वानखेड़े की पिच का हाल

वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है, और घरेलू मैदान पर भारत को दबदबा बनाने का मौका मिलेगा, जबकि इंग्लैंड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और गहराई से चुनौती पेश करेगा। यहां की पिच लाल मिट्टी की बनी होती है। पिच में अच्छा बाउंस और कैरी होता है, जिसके चलते गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और लंबे लंबे शॉट लगते हैं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है।

टॉस बेहद अहम

शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाज हावी हो जाते हैं। ओस फैक्टर भी दूसरी पारी में चेज को आसान बना सकता है। ऐसे में टॉस बेहद अहम है और टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी।

भारत और इंग्लैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड दमदार रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें से टीम इंडिया ने 17 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 68 रनों से हराया था। वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 10 विकेट से रौंदा था।

मुंबई के मौसम का हाल

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, 5 मार्च को मुंबई का आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि शाम को खेल के दौरान यह गिरकर 25 डिग्री सेल्सियसतक आ सकता है। नमी का स्तर 35% से 51% के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि मुंबई में तटीय इलाका होने के कारण थोड़ी उमस हो सकती है, लेकिन यह खेल में बाधा डालने के स्तर पर नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका किसके फ़ाइनल में पहुंचने से भारत को होगा फायदा? इस टीम के खिलाफ बेहद खराब है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs WI Playing XI Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

04 Mar 2026 02:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG: एक बार फिर बरसेंगे चौके -छक्के, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला? टॉस जितना जरूरी, जानें मुंबई की पिच और मौसम का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

MS Dhoni को तेज रफ्तार से कार चलाना पड़ गया भारी, ट्रैफिक पुलिस ने ठोका इतना जुर्माना

MS Dhoni
क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गया नया ‘बलि का बकरा’, अब इस पूर्व कप्तान को बनाने जा रहा नया टेस्ट कोच

Pakistan New Test coach
क्रिकेट

लगातार 5 जीत के बाद घमंडी हुए इंग्लिश कप्तान, भारत को सेमीफाइनल से पहले किया ये चैलेंज

क्रिकेट

IND vs ENG: भारत या इंग्लैंड किसका स्पिन अटैक बेहतर? पूर्व दिग्‍गज ने सेमीफाइनल में की उलटफेर की भविष्यवाणी

IND vs ENG Semi final
क्रिकेट

BCCI ने स्वीकारा न्यूजीलैंड का ऑफर! ODI वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा एक्शन में नजर आएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.