MS Dhoni को तेज रफ्तार से कार चलाना पड़ गया भारी, ट्रैफिक पुलिस ने ठोका इतना जुर्माना

MS Dhoni fined: एमएस धोनी झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड से रांची में एक रेजिडेंशियल प्लॉट के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर नोटिस मिलने के कुछ समय बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन, इस बार मामला तेज रफ्तार से कार चलाने को लेकर है। धोनी पर रांची में ओवरस्पीडिंग का आरोप लगाया गया था, जब उनकी गाड़ी ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पकड़ी गई थी। यह घटना आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के तैयारी कैंप में शामिल होने के लिए चेन्नई जाने से कुछ दिनों पहले हुई थी।