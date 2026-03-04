पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गया नया ‘बलि का बकरा’, अब इस पूर्व कप्तान को बनाने जा रहा नया टेस्ट कोच

पाकिस्तान ऑब्जर्वर के मुताबिक, सरफराज अहमद के अपॉइंटमेंट की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि वह बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज में अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे, जो 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल के हिस्से के तौर पर मई में होने वाली है। अहमद को पहले भी पीसीबी ने मेंटर के तौर पर रखा है और उनके नए रोल में वह पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि पूरे इकोसिस्टम और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके।