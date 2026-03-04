4 मार्च 2026,

बुधवार

वीडियोज़
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गया नया ‘बलि का बकरा’, अब इस पूर्व कप्तान को बनाने जा रहा नया टेस्ट कोच

Pakistan New Test coach: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पूर्व कप्‍तान सरफराज अहमद को नया टेस्‍ट कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। सबसे खास बात ये है कि बोर्ड रेड-बॉल सेटअप में उन्‍हें बतौर फुल-टाइम कोच नियुक्‍त करना चाहता है।

भारत

image

lokesh verma

Mar 04, 2026

Pakistan New Test coach

पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान सरफराज अहमद। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan New Test coach: पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को नया टेस्ट कोच बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो सपोर्ट स्टाफ को लेकर चल रही खींचतान में एक नया मोड़ है। यह कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अजहर महमूद से अलग होने के बाद आया है, जो दिसंबर 2025 तक टीम के हेड थे। अगर यह अपॉइंटमेंट ऑफिशियल हो जाता है, तो यह सरफराज की टीम मैनेजमेंट में रेड-बॉल सेटअप में फुल-टाइम कोच के तौर पर पहली एंट्री होगी।

सरफराज अहमद पाकिस्तान के नए कोच होंगे?

पाकिस्तान ऑब्जर्वर के मुताबिक, सरफराज अहमद के अपॉइंटमेंट की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि वह बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज में अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे, जो 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल के हिस्से के तौर पर मई में होने वाली है। अहमद को पहले भी पीसीबी ने मेंटर के तौर पर रखा है और उनके नए रोल में वह पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि पूरे इकोसिस्टम और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके।

पूर्व कोच को जल्दी रिलीज करने के पीछे का कारण

पाकिस्तान के पूर्व कोच को जल्दी रिलीज करने के पीछे का कारण बताते हुए पीसीबी ने कहा कि बोर्ड के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह अगली टेस्ट सीरीज से पहले नए कोच के लिए प्लानिंग शुरू कर दे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पीसीबी ने नए हेड कोच की तलाश शुरू कर दी है और अगले टेस्ट असाइनमेंट से पहले सपोर्ट स्टाफ में भी बदलाव कर सकता है।

अजहर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च में खत्म

रिपोट में पीसीबी के एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अजहर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च में खत्म हो रहा है और पाकिस्तान के टेस्ट असाइनमेंट मार्च 2026 से शुरू होंगे। इसलिए बोर्ड के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह नए हेड कोच के लिए प्लानिंग शुरू कर दे।

2019 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के कोच

मिस्बाह-उल-हक (2019–2021)

सकलैन मुश्ताक (2021–2023)

अब्दुल रहमान (2023)

ग्रांट ब्रैडबर्न (2023)

मोहम्मद हफीज (2023–2024)

अजहर महमूद (2024-2025)

