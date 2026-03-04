हम कभी गेम से बाहर नहीं होते… लगातार 5 जीत के बाद घमंडी हुए इंग्लिश कप्तान, भारत को सेमीफाइनल से पहले किया ये चैलेंज

Ind vs Eng Semi final: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक टी20 वर्ल्‍ड कप में लगातार पांच जीत दर्ज कर फूले नहीं समा रहे हैं। भारत के खिलाफ हाईवोल्टेज टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक दिन पहले उन्‍होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हम कभी गेम से बाहर नहीं होते हैं। उनकी टीम तब अच्छा खेलती है, जब प्रेशर अपने पीक पर होता है। ज्ञात हो कि इंग्‍लैंड ने नेपाल, स्कॉटलैंड और इटली पर शानदार जीत के साथ ग्रुप स्टेज पार किया। हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन, सुपर-8 में ब्रूक एंड कंपनी ने श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना हारे सेमीफाइनल में जगह बनाई है।