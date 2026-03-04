IPL 2026: बेंगलुरु में नहीं खेले जाएंगे RCB के सभी होम मैच, अहमदाबाद या कोलकाता नहीं 10 साल बाद यहां खेला जाएगा फ़ाइनल

केएससीए सेक्रेटरी संतोष मेनन ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शहर को एक जरूरी प्लेऑफ मैच और टाइटल क्लैश देने का वादा किया है, जिससे कर्नाटक में क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, "प्ले-ऑफ बैंगलोर में खेला जाएगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आईपीएल का फाइनल भी बैंगलोर में खेला जाएगा," साथ ही उन्होंने कन्फर्म किया कि पांच लीग मैच भी उसी जगह को दिए गए हैं।