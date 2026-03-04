4 मार्च 2026,

बुधवार

IPL 2026: बेंगलुरु में नहीं खेले जाएंगे RCB के सभी होम मैच, अहमदाबाद या कोलकाता नहीं 10 साल बाद यहां खेला जाएगा फ़ाइनल

केएससीए सेक्रेटरी संतोष मेनन ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शहर को एक जरूरी प्लेऑफ मैच और टाइटल क्लैश देने का वादा किया है, जिससे कर्नाटक में क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत मिलेगी।

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 04, 2026

RCB Winning IPL 2025 (Photo- RCB )

आरसीबी के स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/RCB)

RCB matches in Chinnaswamy stadium, IPL 2026: कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने अनाउंस किया है कि बेंगलुरु आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग सीजन का प्लेऑफ और फाइनल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होस्ट करेगा, इसके अलावा पांच लीग मैच भी होंगे।

कर्नाटक में क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत

केएससीए सेक्रेटरी संतोष मेनन ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शहर को एक जरूरी प्लेऑफ मैच और टाइटल क्लैश देने का वादा किया है, जिससे कर्नाटक में क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, "प्ले-ऑफ बैंगलोर में खेला जाएगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आईपीएल का फाइनल भी बैंगलोर में खेला जाएगा," साथ ही उन्होंने कन्फर्म किया कि पांच लीग मैच भी उसी जगह को दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि शहर का क्रिकेट कैलेंडर इनॉगरल सेरेमनी से शुरू होगा, जिसकी तारीख जल्द ही अनाउंस होने की उम्मीद है, इसके बाद ओपनिंग मैच, पांच लीग मैच, एक प्लेऑफ और फाइनल होगा। संतोष ने कहा, "बीसीसीआई ने हमसे यही वादा किया है, और शायद वे जल्द ही अपना शेड्यूल अनाउंस करेंगे। हम बीसीसीआई, गवर्निंग काउंसिल और आरसीबी से इन अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।"

फैंस के भारी आने का भरोसा जताते हुए, उन्होंने कहा, "आरसीबी का शोर फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में गूंजने वाला है।" प्लेऑफ़ और फ़ाइनल दोनों का मिलना बेंगलुरु के एक प्रीमियर आईपीएल वेन्यू के तौर पर रुतबे को दिखाता है, और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इस सीजन में टूर्नामेंट के कुछ सबसे अहम मैच होस्ट करने के लिए तैयार है।

IPL 2026

04 Mar 2026 04:19 pm

04 Mar 2026 03:49 pm

