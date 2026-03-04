T20 Ranking: संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग, 65वीं रैंक से इन नंबर पर पहुंचे, टॉप 10 में 4 भारतीय

संजू 25 स्थान की छलांग लगाकर 65वें रैंक से 40वें स्थान पर आ गए हैं। संजू के अब उनके रेटिंग अंक अब 549 हो गए हैं। इसके अलावा भारतीय ओपनर ईशान किशन 783 रेटिंग अंक के साथ 5वें से एक पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि तिलक वर्मा ने भी एक स्थान की छलांग लगाई और 749 रेटिंग अंक के साथ 7वें से छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव को नुकसान हुआ है और वह 739 रेटिंग अंक के साथ 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। लगातार फ्लॉप रहने के बावजूद अभिषेक शर्मा अभी भी 874 रेटिंग अंक के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं।