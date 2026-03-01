4 मार्च 2026,

बुधवार

क्रिकेट

बाबर आज़म की पाकिस्तान टीम से छुट्टी, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं मिली जगह, देखें स्क्वाड

टी20 विश्व कप में बाबर आजम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कुल 6 मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 91 रन ही बना सके। उनका औसत 22.75 और स्ट्राइक रेट महज 112.34 रहा, जो एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए काफी कम माना जाता है। विश्व कप के दौरान ही उन्हें श्रीलंका के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में प्लेइंग इलेवन से बाहर भी कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 04, 2026

Babar Azam dismissed for a duck

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Squad for Bangladesh ODI Series: टी20 विश्व कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया है। पीसीबी ने बुधवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें बाबर का नाम नहीं है। यह फैसला पाकिस्तान की टी20 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम में बड़े बदलावों की शुरुआत माना जा रहा है।

टी20 विश्व कप में बाबर आजम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कुल 6 मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 91 रन ही बना सके। उनका औसत 22.75 और स्ट्राइक रेट महज 112.34 रहा, जो एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए काफी कम माना जाता है। विश्व कप के दौरान ही उन्हें श्रीलंका के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में प्लेइंग इलेवन से बाहर भी कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। यह सीरीज अगले साल होने वाले 50 ओवर विश्व कप की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। टीम में छह अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं, जो टीम में ताजगी लाने की कोशिश को दिखाता है। साहिबजादा फरहान, जो टी20 विश्व कप में शानदार फॉर्म में थे, को वनडे टीम में मौका मिला है। मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर के तौर पर बने हुए हैं, जबकि शाहीन अफरीदी कप्तानी संभाल रहे हैं।

वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन।

Hindi News / Sports / Cricket News / बाबर आज़म की पाकिस्तान टीम से छुट्टी, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं मिली जगह, देखें स्क्वाड

