बाबर आज़म की पाकिस्तान टीम से छुट्टी, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं मिली जगह, देखें स्क्वाड

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। यह सीरीज अगले साल होने वाले 50 ओवर विश्व कप की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। टीम में छह अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं, जो टीम में ताजगी लाने की कोशिश को दिखाता है। साहिबजादा फरहान, जो टी20 विश्व कप में शानदार फॉर्म में थे, को वनडे टीम में मौका मिला है। मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर के तौर पर बने हुए हैं, जबकि शाहीन अफरीदी कप्तानी संभाल रहे हैं।