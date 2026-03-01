SA vs NZ: मार्को यानसेन का ताबड़तोड़ अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 170 रनों का लक्ष्य

दक्षिण अफ्रीका को पहले दो झटके मैककोन्ची ने 12 के स्कोर पर दिए। उन्होंने क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकेल्टन को पवेलियन भेजा। डिकॉक 10 और रिकेल्टन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका रचिन रवींद्र ने आठवें ओवर में दिया। उन्होंने कप्तान एडेन मार्करम को मिचेल सैंटनर के हाथों कैच कराया। वह 18 रन बना सके। इसके बाद रवींद्र ने डेविड मिलर को मिचेल सैंटनर के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ छह रन बना पाए।