Kitchen Gardening Tips: गर्मियों में अगर आप खाना चाहते हैं ऑर्गेनिक लौकी, तोरई, भिंडी और करेला? तो बिना देर किए यहां बताए गए तरीके से लगाएं ये हरी सब्जियां

Kitchen Gardening Tips: देश के ज्यादातर राज्यों में अभी से गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, लोग खाने में हरी-ताजी सब्जियां ज्यादा शामिल करना पसंद करते हैं। इसी कारण बाजार में इनकी मांग भी बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के साथ कई बार फसल जल्दी तैयार करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होने लगता है और सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में थोड़ी सी खाली जगह है या बालकनी में गमले रखने की सुविधा है, तो आप खुद ही ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। आज की इस स्टोरी में हम स्टेप-बाय-स्टेप बताने जा रहे हैं कि किचन गार्डन में लौकी, तोरई, भिंडी और करेला जैसी गर्मियों की हरी सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं, ताकि आप इस गर्मी अपने घर पर ही बिना केमिकल वाली ताजी सब्जियों का आनंद उठा सकें।