10-3-2-1-0 Sleep Rule : गहरी नींद चाहिए तो सोने का नया नियम अपनाइए और रात में कुंभकर्ण बन जाइए!

10-3-2-1-0 Sleep Rule : अच्छी नींंद भला कौन नहीं चाहता है! पर, भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में संभव नहीं। इसलिए, लोग भरपूर नींद के लिए भला क्या कुछ नहीं करते। अगर आप भी नींद की कमी से जूझ रहे हैं तो 10-3-2-1-0 स्लीप रूल (New Sleep Rule) आपके काम आ सकता है। इस आसान नियम को अपनाकर आप कुंभकर्ण की तरह नींद पा सकते हैं।