19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

10-3-2-1-0 Sleep Rule : गहरी नींद चाहिए तो सोने का नया नियम अपनाइए और रात में कुंभकर्ण बन जाइए!

10-3-2-1-0 Sleep Rule : '10-3-2-1-0 स्लीप रूल' सोने का नया तरीका है जो इंटरनेट पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसकी शुरुआत स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. जेस एंड्राडे के जरिए हुई। आइए, गहरी नींद के लिए इस नियम को विस्तार से जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 19, 2026

10-3-2-1-0 Sleep Rule, 10-3-2-1-0 Sleep Rule Kya hai, Sleep Rule,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

10-3-2-1-0 Sleep Rule : अच्छी नींंद भला कौन नहीं चाहता है! पर, भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में संभव नहीं। इसलिए, लोग भरपूर नींद के लिए भला क्या कुछ नहीं करते। अगर आप भी नींद की कमी से जूझ रहे हैं तो 10-3-2-1-0 स्लीप रूल (New Sleep Rule) आपके काम आ सकता है। इस आसान नियम को अपनाकर आप कुंभकर्ण की तरह नींद पा सकते हैं।

Sleep Rule : 10-3-2-1-0 स्लीप रूल क्या है?

'10-3-2-1-0 स्लीप रूल' सोने का नया तरीका है जो इंटरनेट पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसकी शुरुआत स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. जेस एंड्राडे की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी। चलिए हम इस नियम को विस्तार से समझते हैं-

सोने से 10 घंटे पहले कैफीन बंद (No Caffeine)

इस नियम का पहला कदम सोने से 10 घंटे पहले कैफीन (कॉफी, चाय आदि) का सेवन बंद करें। यदि आप रात 10 बजे सोना चाहते हैं, तो दोपहर 12 बजे के बाद कॉफी या चाय न पिएं। क्योंकि, कैफीन एक उत्तेजक है जो ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। इसका असर शरीर में 6 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है।

सोने से 3 घंटे पहले भोजन और शराब नहीं (No Food or Alcohol)

आपको दूसरा कदम ये उठाना है कि सोने से कम से कम 3 घंटे पहले अपना आखिरी भोजन कर लेना चाहिए। सोने के ठीक पहले खाने से रात में बार-बार नींद टूट सकती है।

सोने से 2 घंटे पहले काम करें बंद (No Work)

सोने के समय से दो घंटे पहले अपने सभी ऑफिस या अन्य काम बंद करना है। दिमागी सक्रियता बढ़ाने वाले काम आपको अलर्ट कर देते हैं, जिससे गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है।

सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद (No Screens)

सोने से एक घंटा पहले फोन, टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। गैजेट्स से निकलने वाली ब्लू लाइट (Blue Light) 'मेलाटोनिन' हार्मोन के स्राव को रोकती है, जो शरीर को सोने का संकेत देता है।

सुबह: 'स्नूज' बटन बिल्कुल नहीं (Zero Times Hitting Snooze)

इस रूटीन में सुबह अलार्म के 'स्नूज' बटन को दबाना पूरी तरह मना है। माना जाता है कि बार-बार स्नूज करने से आपकी नींद का चक्र (Sleep cycle) बाधित होता है। इस आदत को छोड़ने के लिए अपने फोन या अलार्म को बिस्तर से दूर रखें, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको बेड से उठना ही पड़े।

ये भी पढ़ें

Viral Video : चमत्कार! जी उठी मृत महिला, वीडियो हो रहा वायरल, डॉक्टर की भी हो रही तारीफ, जानिए कैसे हुआ ये संभव
स्वास्थ्य
Viral Video, Miracle Dead woman resurrected, CPR video goes viral, ICU doctor, Woman Doctor CPR Viral,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

19 Feb 2026 05:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / 10-3-2-1-0 Sleep Rule : गहरी नींद चाहिए तो सोने का नया नियम अपनाइए और रात में कुंभकर्ण बन जाइए!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Ramadan Jumma Mubarak 2026: रमजान के पहले जुमे पर यहां दिए गए फोटो और विशेज भेजकर दें अपनों को मुबारकबाद

Jumma Mubarak
लाइफस्टाइल

Ramadan Special Recipe: सिर्फ 20 मिनट में तैयार करें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ‘Peas Toast’, रोजेदारों के लिए बेस्ट हेल्दी डिश

Ramadan Special Recipe
लाइफस्टाइल

IRCTC Holi Tour Package: होली पर नहीं जा रहे हैं घर? तो राजस्थान, कन्याकुमारी, हिमाचल और हैवलॉक घूमने का मिस न करें IRCTC का टूर पैकेज

IRCTC Holi Tour Package
लाइफस्टाइल

50+ Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: शिवाजी जयंती पर अपनों को यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर दें शुभकामनाएं

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
लाइफस्टाइल

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes : शिव जयंती 2026 पर यहां दिए गए HD Images, Photos और Wallpapers डाउनलोड कर इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक पर लगाएं स्टेटस

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes (11)
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.