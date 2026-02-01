Ramadan Sehri Recipe: इफ्तारी में ढ़ेर सारी बच गई है फ्रूट चाट, तो फेंकने या बासी खाने के बजाय सेहरी में बनाएं टेस्टी और हेल्दी स्मूदी



इफ्तारी में बची हुई फ्रूट चाट को सबसे पहले फ्रिज से निकालकर हल्के पानी से धो लें, ताकि उसमें मिला हुआ चाट मसाला और नींबू का रस निकल जाए और उसका स्वाद स्मूदी में ज्यादा न आए। अगर आपके पास पहले से फ्रूट चाट नहीं है, तो आप ताजे फलों से भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए केला, पपीता, अंगूर और अनार जैसे अपने पसंद के फलों को छील लें। फिर उन्हें अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कटे हुए फल या धोई हुई बची फ्रूट चाट को मिक्सर जार में डालें। इसमें जरूरत के अनुसार दूध मिलाएं और मिक्सर चलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ताकि यह एकसार और स्मूद पेस्ट बन जाए।