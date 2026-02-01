19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Ramadan Sehri Recipe: इफ्तारी में ढ़ेर सारी बच गई है फ्रूट चाट, तो फेंकने या बासी खाने के बजाय सेहरी में बनाएं टेस्टी और हेल्दी स्मूदी

Ramadan Sehri Recipe: अगर आपने इफ्तारी में फ्रूट चाट बनाया है और वह काफी ज्यादा बच गया है, और समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करें, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आइए जानते हैं कि बचे हुए फ्रूट चाट से आप क्या हेल्दी और टेस्टी बना सकती हैं, ताकि उसे फेंकने की जरूरत न पड़े।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 19, 2026

Ramadan Sehri Recipe

Ramadan Sehri Recipe- image credit- gemini

Ramadan Sehri Recipe: आज रमजान का पहला रोजा है, इसलिए इफ्तारी को लेकर घरों का माहौल ही अलग नजर आ रहा है। हर तरफ इफ्तारी को खास बनाने की तैयारी चल रही है। कोई मीठा बना रहा है तो कोई खट्टा-तीखा, ताकि इफ्तारी यादगार बन सके। पहले रोजे में अक्सर लोग उत्साह में थोड़ा ज्यादा ही खाना बना लेते हैं, लेकिन इफ्तारी के समय उतना खा नहीं पाते। ऐसे में कई चीजें बच जाती हैं। कुछ खाने की चीजों को तो आप फ्रिज में रखकर अगले दिन दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होता। फ्रूट चाट उन्हीं में से एक है।

सेहरी के समय फ्रूट चाट बनाना और खाना लोगों को काफी पसंद होता है। यह जल्दी तैयार हो जाती है, हल्की होती है और सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में अगर आपने भी इफ्तारी में फ्रूट चाट बनाया है और वह काफी ज्यादा बच गया है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या करें, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आइए जानते हैं कि बचे हुए फ्रूट चाट से आप क्या हेल्दी और टेस्टी बना सकती हैं, ताकि इसे फेंकने की जरूरत न पड़े।

फलों की चाट से स्मूदी बनाने के लिए सामग्री

  • बची हुई फलों की चाट
  • आवश्यकता अनुसार दूध
  • बर्फ के टुकड़े
  • स्वादानुसार शहद या चीनी

ऐसे बनाएं बचे हुए फलों की चाट से स्मूदी (Fruit Chaat Smoothie)


इफ्तारी में बची हुई फ्रूट चाट को सबसे पहले फ्रिज से निकालकर हल्के पानी से धो लें, ताकि उसमें मिला हुआ चाट मसाला और नींबू का रस निकल जाए और उसका स्वाद स्मूदी में ज्यादा न आए। अगर आपके पास पहले से फ्रूट चाट नहीं है, तो आप ताजे फलों से भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए केला, पपीता, अंगूर और अनार जैसे अपने पसंद के फलों को छील लें। फिर उन्हें अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कटे हुए फल या धोई हुई बची फ्रूट चाट को मिक्सर जार में डालें। इसमें जरूरत के अनुसार दूध मिलाएं और मिक्सर चलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ताकि यह एकसार और स्मूद पेस्ट बन जाए।


अगर पेस्ट आपको ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं। अब मिठास के लिए स्वादानुसार शहद या चीनी मिला लें और एक बार फिर से मिक्सर चला दें। अगर आपको ठंडी स्मूदी पसंद है, तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर दोबारा मिक्सी चलाएं और अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। लीजिए, आपकी हेल्दी और टेस्टी स्मूदी तैयार है। इसे गिलास में निकालकर सेहरी में सर्व करें। इस तरह न तो फल खराब होंगे और न ही खाने की बर्बादी होगी, और आपको एक नई और स्वादिष्ट डिश का मजा भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इसमें ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट डालकर इसे गार्निश कर सकते हैं, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ramadan Wishes: रमजान 2026 पर यहां दिए गए HD Ramadan Images, Photos और Wallpapers डाउनलोड कर इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक पर लगाएं स्टेटस
लाइफस्टाइल
Ramadan Mubarak (5)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 10:22 pm

Hindi News / Lifestyle News / Ramadan Sehri Recipe: इफ्तारी में ढ़ेर सारी बच गई है फ्रूट चाट, तो फेंकने या बासी खाने के बजाय सेहरी में बनाएं टेस्टी और हेल्दी स्मूदी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

10-3-2-1-0 Sleep Rule : गहरी नींद चाहिए तो सोने का नया नियम अपनाइए और रात में कुंभकर्ण बन जाइए!

10-3-2-1-0 Sleep Rule, 10-3-2-1-0 Sleep Rule Kya hai, Sleep Rule,
लाइफस्टाइल

Ramadan Jumma Mubarak 2026: रमजान के पहले जुमे पर यहां दिए गए फोटो और विशेज भेजकर दें अपनों को मुबारकबाद

Jumma Mubarak
लाइफस्टाइल

Ramadan Special Recipe: सिर्फ 20 मिनट में तैयार करें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ‘Peas Toast’, रोजेदारों के लिए बेस्ट हेल्दी डिश

Ramadan Special Recipe
लाइफस्टाइल

IRCTC Holi Tour Package: होली पर नहीं जा रहे हैं घर? तो राजस्थान, कन्याकुमारी, हिमाचल और हैवलॉक घूमने का मिस न करें IRCTC का टूर पैकेज

IRCTC Holi Tour Package
लाइफस्टाइल

50+ Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: शिवाजी जयंती पर अपनों को यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर दें शुभकामनाएं

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.