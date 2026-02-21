21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Rahul Chahar Divorce : 4 साल भी नहीं टिकी CSK के स्टार क्रिकेटर की शादी, जानिए कम उम्र में शादी के नुकसान!

Rahul Chahar Divorce : भारतीय क्रिकेटर (लेग स्पिनर) और CSK स्टार राहुल चाहर ने अपनी फैशन डिजाइनर वाइफ इशानी से तलाक ले लिया है। 22 की उम्र में शादी करने वाले राहुल ने कम उम्र में शादी का दर्द भी बयां किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 21, 2026

Rahul Chahar Divorce News, Rahul Chahar Wife, Rahul Chahar, kam umar me shadi ke nuksan,

राहुल चाहर की फाइल फोटो | Instagram/rdchahar1

Rahul Chahar Divorce : भारतीय क्रिकेटर (लेग स्पिनर) राहुल चाहर ने अपनी फैशन डिजाइनर वाइफ से तलाक ले लिया है। महज 22 साल की उम्र में राहुल ने शादी की थी और चौथी एनिवर्सरी से पहले डिवॉर्स ले लिया। राहुल ने कम उम्र में शादी और तलाक के दर्द (Rahul Chahar Divorce Note) के बारे में भी बताया। आइए, राहुल और इशानी की शादी-तलाक के साथ ये समझते हैंं कि शादी के लिए सही उम्र क्या है?

CSK स्टार राहुल और इशानी की शादी

राहुल चाहर ने बहुत जल्द ही शादी करने का घोषणा किया था। दोनों ने गोवा में मार्च 2022 में शादी की थी। इस तरह से साल 2026 (फरवरी) में दोनों ने तलाक भी ले लिया। देखा जाए तो इनकी शादी करीब 3.5 साल में ही टूट गई है।

15 महीने झेला तलाक का दर्द

राहुल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, "मैंने कम उम्र में शादी कर ली थी, इससे पहले कि मैं खुद को, अपनी कीमत को, या उस जिंदगी को पूरी तरह समझ पाता जो मैं सच में बनाना चाहता था। इसके बाद सालों तक ऐसे सबक मिले जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और पिछले 15 महीने कोर्ट-कचहरी में बिताए, सब्र, हिम्मत और वह ताकत सीखी जो कुछ लोगों को सच में चाहिए होती है। आज, मेरी जिंदगी का वह चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो रहा है। सही लीगल प्रोसेस के बाद, मेरे उस फैसले के साथ मामला सुलझ गया है जिसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी, जिससे मेरी लाइफ का यह फेज खत्म हो गया है। मैं इस चैप्टर को गुस्से या पछतावे से नहीं, बल्कि साफ-साफ खत्म कर रहा हूं। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, वे हमें जगाने, सिखाने और बदलने के लिए होते हैं। मैं पहले से अधिक समझदार, अधिक सेल्फ-अवेयर और उस लाइफ के बारे में पक्का होकर आगे बढ़ रहा हूं जिसे मैं बनाने का हकदार हूं।"

25 साल से कम उम्र की शादियों में तलाक अधिक

अमेरिका के 'Institute for Family Studies' (IFS) और कई समाजशास्त्रीय शोध के अनुसार, 25 साल से कम उम्र में होने वाली शादियों में तलाक की संभावना उन शादियों की तुलना में अधिक होती है जो 28-32 की उम्र के बीच होती हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि 20-24 की उम्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित नहीं होता, जिससे भविष्य में पार्टनर्स के बीच अनुकूलता की कमी पैदा होने का खतरा रहता है।

प्री-मैरिटल काउंसलिंग सिद्धांत

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शुरुआती सालों में रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण अवास्तविक उम्मीदें (Unrealistic Expectations) होती हैं। सोशल मीडिया या शुरुआती आकर्षण (Infatuation) के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर '3 से 5 साल' के भीतर रियलिटी चेक का सामना करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक "Disillusionment Phase" कहते हैं।

कब लें शादी का फैसला

भारत में 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस' (TISS) जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ कहते हैं कि आधुनिक दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस (Emotional Intelligence) और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी (Financial Independence) शादी के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी मानक हैं। साथ ही आप अगर खुद से फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो प्री-मैरिटल काउंसलिंग भी करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine Net Worth: क्या शिखर धवन की मंगेतर उनसे ज्यादा अमीर हैं? जानें उनकी होने वाली पत्नी की असल कमाई
लाइफस्टाइल
Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

21 Feb 2026 10:05 am

Hindi News / Lifestyle News / Rahul Chahar Divorce : 4 साल भी नहीं टिकी CSK के स्टार क्रिकेटर की शादी, जानिए कम उम्र में शादी के नुकसान!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Ramadan Sehri Special Recipe: सेहरी में बनाएं बचे हुए इफ्तारी के पराठों से टेस्टी Egg Roll, दिनभर नहीं लगेगी भूख

Egg Roll
लाइफस्टाइल

Holi Party में दिखना है सबसे अलग, तो पहनें यहां बताए गए Office Holi Party Look, स्टाइलिश दिखने के साथ सेफ भी रहेंगे

Holi Party Outfit Ideas
लाइफस्टाइल

Hardik Pandya Tiger T-Shirt: गले पर नया टैटू और सीने पर ‘टाइगर’ टी-शर्ट! जानिए आखिर माहिका के जन्मदिन पर हार्दिक ने क्यों चुना ये खास लुक?

Hardik Pandya Tiger T-shirt
लाइफस्टाइल

Board Exam 2026 Preparation Tips: बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के दौरान डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस से बचने के साथ ही अच्छे नंबर पाने के लिए फॉलो करें ये 8 टिप्स

Board Exam 2026 Preparation Tips
लाइफस्टाइल

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine Net Worth: क्या शिखर धवन की मंगेतर उनसे ज्यादा अमीर हैं? जानें उनकी होने वाली पत्नी की असल कमाई

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.