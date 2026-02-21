Rahul Chahar Divorce : 4 साल भी नहीं टिकी CSK के स्टार क्रिकेटर की शादी, जानिए कम उम्र में शादी के नुकसान!

राहुल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, "मैंने कम उम्र में शादी कर ली थी, इससे पहले कि मैं खुद को, अपनी कीमत को, या उस जिंदगी को पूरी तरह समझ पाता जो मैं सच में बनाना चाहता था। इसके बाद सालों तक ऐसे सबक मिले जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और पिछले 15 महीने कोर्ट-कचहरी में बिताए, सब्र, हिम्मत और वह ताकत सीखी जो कुछ लोगों को सच में चाहिए होती है। आज, मेरी जिंदगी का वह चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो रहा है। सही लीगल प्रोसेस के बाद, मेरे उस फैसले के साथ मामला सुलझ गया है जिसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी, जिससे मेरी लाइफ का यह फेज खत्म हो गया है। मैं इस चैप्टर को गुस्से या पछतावे से नहीं, बल्कि साफ-साफ खत्म कर रहा हूं। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, वे हमें जगाने, सिखाने और बदलने के लिए होते हैं। मैं पहले से अधिक समझदार, अधिक सेल्फ-अवेयर और उस लाइफ के बारे में पक्का होकर आगे बढ़ रहा हूं जिसे मैं बनाने का हकदार हूं।"