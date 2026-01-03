Siddharth Bhaiya Death News: कौन थे ‘सिद्धार्थ भैया’? 1,000,000,000 संपत्ति का था लक्ष्य, रिटर्न दिलाने में थे मास्टर

सिद्धार्थ भैया ने साल 2005 में Nippon India Mutual Fund में काम करना शुरू किया था। यहां उन्होंने करीब सात साल तक फंड मैनेजर के तौर पर काम किया। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। फिर साल 2012 में उन्होंने Aequitas Investment Consultancy की शुरुआत की। यह कंपनी खास तौर पर बड़े और अनुभवी निवेशकों के लिए बनाई गई थी। सिद्धार्थ भैया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे।उनकी लीडरशिप में Aequitas तेजी से आगे बढ़ी। धीरे-धीरे यह कंपनी ₹7,700 करोड़ की PMS और AIF प्लेटफॉर्म बन गई। कंपनी को स्मॉल-कैप और लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए जाना जाने लगा।रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 34% सालाना रिटर्न और करीब 2800% कुल रिटर्न दिलाया। सिद्धार्थ भैया का सपना था कि Aequitas को एक 1 अरब डॉलर की नेट वर्थ वाली संस्था बनाया जाए।