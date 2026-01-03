Siddharth Bhaiya Death News: कौन थे ‘सिद्धार्थ भैया’? 1,000,000,000 संपत्ति का था लक्ष्य, रिटर्न दिलाने में थे मास्टर

Siddharth Bhaiya net worth|फोटो सोर्स –Patrika.com
Siddharth Bhaiya Death News: Aequitas Investment के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) सिद्धार्थ भैया का 31 दिसंबर 2025 को अचानक निधन हो गया।फैमिली वेकेशन के दौरान न्यूजीलैंड में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। वह केवल 47 वर्ष के थे।इस खबर से भारत का निवेश जगत गहरे सदमे में है। सिद्धार्थ भैया को शेयर बाजार के एक अनुभवी और बेबाक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था।कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस दुखद समाचार की पुष्टि की। कंपनी ने कहा कि यह नुकसान सिर्फ Aequitas Investment के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे निवेश जगत के लिए बहुत बड़ा है।
शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए सिद्धार्थ भैया एक जाना-पहचाना नाम थे। उनकी सलाह और मार्केट समझ पर हज़ारों निवेशक भरोसा करते थे। उनके निधन की खबर से निवेश की दुनिया में शोक की लहर है।सिद्धार्थ भैया के पास शेयर बाजार में 20 साल से ज्यादा का अनुभव था। वह बाजार को गहराई से समझते थे और सही समय पर फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। उनकी सोच हमेशा लंबी अवधि पर आधारित रहती थी।
जब ज्यादातर लोग तेजी के दौर में उत्साहित रहते थे, तब सिद्धार्थ भैया जोखिम की बात करते थे। वह भीड़ के साथ चलने की बजाय अपनी खुद की सोच पर भरोसा रखते थे। यही बात उन्हें खास बनाती थी।
सिद्धार्थ भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वह शांत, सुलझे हुए और डेटा पर भरोसा करने वाले इंसान थे। उनके साथी उन्हें ईमानदार और सोच-समझकर फैसला लेने वाला मानते थे।
सिद्धार्थ भैया ने साल 2005 में Nippon India Mutual Fund में काम करना शुरू किया था। यहां उन्होंने करीब सात साल तक फंड मैनेजर के तौर पर काम किया। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। फिर साल 2012 में उन्होंने Aequitas Investment Consultancy की शुरुआत की। यह कंपनी खास तौर पर बड़े और अनुभवी निवेशकों के लिए बनाई गई थी। सिद्धार्थ भैया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे।उनकी लीडरशिप में Aequitas तेजी से आगे बढ़ी। धीरे-धीरे यह कंपनी ₹7,700 करोड़ की PMS और AIF प्लेटफॉर्म बन गई। कंपनी को स्मॉल-कैप और लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए जाना जाने लगा।रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 34% सालाना रिटर्न और करीब 2800% कुल रिटर्न दिलाया। सिद्धार्थ भैया का सपना था कि Aequitas को एक 1 अरब डॉलर की नेट वर्थ वाली संस्था बनाया जाए।
2024 में जब बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, उन्होंने गिरावट की चेतावनी दी थी। अप्रैल 2025 में वैश्विक तनाव के दौरान उन्होंने ज़्यादातर पैसा कैश में रखा। यह उनकी सतर्क और अनुशासित सोच को दिखाता है।
