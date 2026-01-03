3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Siddharth Bhaiya Death News: कौन थे ‘सिद्धार्थ भैया’? 1,000,000,000 संपत्ति का था लक्ष्य, रिटर्न दिलाने में थे मास्टर

Siddharth Bhaiya Death News: सिद्धार्थ भैया के अचानक जाने से निवेशकों, सहकर्मियों और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। उन्हें एक ऐसे मार्केट एक्सपर्ट के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने हमेशा साफ, निष्पक्ष और लॉन्ग-टर्म सोच के साथ निवेश की बात की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 03, 2026

Siddharth Bhaiya biography, Who was Siddharth Bhaiya, Aequitas Investment founder,

Siddharth Bhaiya net worth|फोटो सोर्स –Patrika.com

Siddharth Bhaiya Death News: Aequitas Investment के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) सिद्धार्थ भैया का 31 दिसंबर 2025 को अचानक निधन हो गया।फैमिली वेकेशन के दौरान न्यूजीलैंड में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। वह केवल 47 वर्ष के थे।इस खबर से भारत का निवेश जगत गहरे सदमे में है। सिद्धार्थ भैया को शेयर बाजार के एक अनुभवी और बेबाक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था।कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस दुखद समाचार की पुष्टि की। कंपनी ने कहा कि यह नुकसान सिर्फ Aequitas Investment के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे निवेश जगत के लिए बहुत बड़ा है।

Siddharth Bhaiya Death: कौन थे ‘सिद्धार्थ भैया’?

शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए सिद्धार्थ भैया एक जाना-पहचाना नाम थे। उनकी सलाह और मार्केट समझ पर हज़ारों निवेशक भरोसा करते थे। उनके निधन की खबर से निवेश की दुनिया में शोक की लहर है।सिद्धार्थ भैया के पास शेयर बाजार में 20 साल से ज्यादा का अनुभव था। वह बाजार को गहराई से समझते थे और सही समय पर फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। उनकी सोच हमेशा लंबी अवधि पर आधारित रहती थी।

बेबाक और अलग सोच वाले निवेशक

जब ज्यादातर लोग तेजी के दौर में उत्साहित रहते थे, तब सिद्धार्थ भैया जोखिम की बात करते थे। वह भीड़ के साथ चलने की बजाय अपनी खुद की सोच पर भरोसा रखते थे। यही बात उन्हें खास बनाती थी।

फाइनेंस की गहरी समझ(Siddharth Bhaiya Career)

सिद्धार्थ भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वह शांत, सुलझे हुए और डेटा पर भरोसा करने वाले इंसान थे। उनके साथी उन्हें ईमानदार और सोच-समझकर फैसला लेने वाला मानते थे।

Nippon India Mutual Fund से करियर की शुरुआत

सिद्धार्थ भैया ने साल 2005 में Nippon India Mutual Fund में काम करना शुरू किया था। यहां उन्होंने करीब सात साल तक फंड मैनेजर के तौर पर काम किया। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। फिर साल 2012 में उन्होंने Aequitas Investment Consultancy की शुरुआत की। यह कंपनी खास तौर पर बड़े और अनुभवी निवेशकों के लिए बनाई गई थी। सिद्धार्थ भैया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे।उनकी लीडरशिप में Aequitas तेजी से आगे बढ़ी। धीरे-धीरे यह कंपनी ₹7,700 करोड़ की PMS और AIF प्लेटफॉर्म बन गई। कंपनी को स्मॉल-कैप और लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए जाना जाने लगा।रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 34% सालाना रिटर्न और करीब 2800% कुल रिटर्न दिलाया। सिद्धार्थ भैया का सपना था कि Aequitas को एक 1 अरब डॉलर की नेट वर्थ वाली संस्था बनाया जाए।

मुश्किल समय में भी सटीक फैसला

2024 में जब बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, उन्होंने गिरावट की चेतावनी दी थी। अप्रैल 2025 में वैश्विक तनाव के दौरान उन्होंने ज़्यादातर पैसा कैश में रखा। यह उनकी सतर्क और अनुशासित सोच को दिखाता है।

ये भी पढ़ें

Kranti Goud Net Worth: 22 साल की गांव की लड़की उड़ा रही गरदा, जानिए श्रीलंका को धूल चटाने वाली क्रांति गौड़ कितनी अमीर हैं
लाइफस्टाइल
Kranti Goud cricketer , Kranti Goud Net Worth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 10:20 am

Hindi News / Lifestyle News / Siddharth Bhaiya Death News: कौन थे ‘सिद्धार्थ भैया’? 1,000,000,000 संपत्ति का था लक्ष्य, रिटर्न दिलाने में थे मास्टर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Condom Price : 500 रुपए का कंडोम… गर्भनिरोधक दवाई भी हुए महंगे, नए साल पर चीन ने क्यों किया ऐसा

china population 2026, condoms, condom price hike, vat on condoms, condom prices in china,
लाइफस्टाइल

Healthy Kidneys Secret: टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं ये 5 सुपरफूड्स

Healthy Kidneys Secret, Kidney Detox Foods, Kidney Care Tips, Healthy Lifestyle,
लाइफस्टाइल

दही से लेकर आंवला तक, थायरॉइड के मरीजों के लिए असरदार हैं ये 5 फूड्स

Thyroid superfoods, Healthy diet for thyroid, Natural thyroid control foods
लाइफस्टाइल

यूरोप नहीं जाना? इस भारतीय हिल स्टेशन में मिलेगा इटली वाला फील

Italy jaisa hill station in Maharashtra, Lavasa city Maharashtra tourism,
लाइफस्टाइल

साड़ी हो या डेनिम, ये ट्रेंडी वेस्ट चेन्स आपके साधारण लुक को भी बना देंगी 'सुपर क्लासी'।

Trendy 2026 waist chains, Stylish waist chain collection, Bold Metal Concho belt
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.