Kranti Goud Net Worth: 22 साल की गांव की लड़की उड़ा रही गरदा, जानिए श्रीलंका को धूल चटाने वाली क्रांति गौड़ कितनी अमीर हैं

क्रांति गौड़ का जन्म 11 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव घुवारा में हुआ। बेहद साधारण परिवार से आने वाली क्रांति ने बचपन में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद, क्रांति ने मेहनत और अनुशासन के दम पर खुद को साबित किया।परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं और क्रांति सबसे छोटी हैं। इतने बड़े परिवार में पली-बढ़ी क्रांति के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने का जरिया था।