Kranti Goud Net Worth: 22 साल की गांव की लड़की उड़ा रही गरदा, जानिए श्रीलंका को धूल चटाने वाली क्रांति गौड़ कितनी अमीर हैं

Kranti Goud Net Worth: क्रांति गौड़ ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर विमेंस वन-डे ट्रॉफी तक के सफर ने सभी को चौंका दिया। वहीं 21 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम के ADA-VDCA स्टेडियम में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 22, 2025

Kranti Goud cricketer , Kranti Goud Net Worth

Lifestyle of Kranti Goud|फोटो सोर्स- kranti_gaud_26/Instagram

Kranti Goud Net Worth: भारतीय टीम की युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 21 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम के ADA-VDCA स्टेडियम में कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 22 साल की इस क्रिकेट स्टार ने 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट झटका और पावरप्ले में अपनी बेमिसाल इनस्विंगर से श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू को क्लीन बोल्ड किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए, जानते हैं क्रिकेट की इस युवा महिला स्टार की असल जिन्दगी और करोड़ों की संपत्ति के बारे में।

छोटे गांव से इंटरनेशनल स्टेज तक का शुरुआती सफर

क्रांति गौड़ का जन्म 11 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव घुवारा में हुआ। बेहद साधारण परिवार से आने वाली क्रांति ने बचपन में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद, क्रांति ने मेहनत और अनुशासन के दम पर खुद को साबित किया।परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं और क्रांति सबसे छोटी हैं। इतने बड़े परिवार में पली-बढ़ी क्रांति के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने का जरिया था।

क्रांति गौड़ की नेट वर्थ (Net Worth)

CricToday रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रांति गौड़ की कुल संपत्ति लगभग 60 से 75 लाख रुपये के बीच आंकी जाती है। उनकी कमाई के मुख्य स्रोत घरेलू क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय मैच फीस, WPL कॉन्ट्रैक्ट और पुरस्कार राशि हैं। इन सभी आय के स्त्रोतों ने उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है और उन्हें एक सफल क्रिकेटर बना दिया है।

कुल कमाई और इनाम

क्रांति गौड़ की कमाई के मुख्य स्त्रोत काफी प्रभावशाली हैं। प्रति ODI मैच फीस के रूप में उन्हें लगभग 6 लाख रुपये मिलते हैं। सीनियर विमेंस वन-डे टूर्नामेंट से उन्होंने लगभग 20 लाख रुपये कमाए। अब तक 15 ODI मैचों में उन्होंने 23 विकेट झटके हैं, जिनमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 6/52 है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें BCCI से लगभग 2.3 करोड़ रुपये की कमाई हुई, और मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी उपलब्धियों को सराहते हुए उन्हें 1 करोड़ रुपये का विशेष पुरस्कार प्रदान किया।

ब्रांड एंडोर्समेंट

क्रांति गौड़ को Puma जैसी बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। हालांकि, एंडोर्समेंट से होने वाली सटीक कमाई सार्वजनिक नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास एक SUV कार भी है, लेकिन वे अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं।

सोशल मीडिया पर मौजूदगी

क्रांति गौड़ के इंस्टाग्राम पर लगभग 238K फॉलोअर्स हैं और उनका इंस्टा आईडी है @kranti_gaud_26। फिलहाल, वे ट्विटर (X) और फेसबुक पर सक्रिय नहीं हैं। क्रिकेट प्रेमियों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और आने वाले समय में उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच सकती है।

लाइफस्टाइल

क्रांति गौड़ एक बेहद सादा और सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करती हैं। उनकी दिनचर्या में फिटनेस और ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, जो उनकी सफलता के पीछे एक बड़ा कारण है। वे किसी भी लग्जरी घड़ी या महंगे फैशन ब्रांड्स से खुद को दूर रखती हैं, क्योंकि उनके लिए असली खुशी इन चीजों से कहीं ज्यादा है। क्रांति अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक से हमेशा अलग रखती हैं और उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है।

