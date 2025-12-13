Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल का जादूगर या अरबों का बादशाह? जानिए मेसी की एक दिन की कमाई

मेसी का कोलकाता से कनेक्शन नया नहीं है। साल 2011 में उन्होंने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए मैच खेला था। अब एक बार फिर वही शहर सुर्खियों में है।फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी आज, 13 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। यह दौरा कोलकाता के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खास और भावनात्मक माना जा रहा है, क्योंकि साल 2011 में मेसी ने इसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए यादगार मैच खेला था। इस बार कोलकाता में मेसी अपनी करीब 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ‘सिटी ऑफ जॉय’ से ही उनके चार शहरों वाले GOAT इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत होगी, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।