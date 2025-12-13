Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल का जादूगर या अरबों का बादशाह? जानिए मेसी की एक दिन की कमाई

Lionel Messi Rich Lifestyle|फोटो सोर्स -leomessi/Instagram
Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड हैं। मैदान पर उनका जादू जितना लोगों को दीवाना बनाता है, उतनी ही चर्चा उनकी करोड़ों की कमाई की भी होती है। मैच फीस से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट, होटल बिजनेस और प्राइवेट जेट तक मेसी की कमाई के कई बड़े सोर्स हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक दिन में मेसी कितना कमा लेते हैं? चलिए जानते हैं फुटबॉल के इस सुपरस्टार की नेट वर्थ और शाही लाइफस्टाइल की पूरी कहानी।
मेसी का कोलकाता से कनेक्शन नया नहीं है। साल 2011 में उन्होंने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए मैच खेला था। अब एक बार फिर वही शहर सुर्खियों में है।फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी आज, 13 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। यह दौरा कोलकाता के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खास और भावनात्मक माना जा रहा है, क्योंकि साल 2011 में मेसी ने इसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए यादगार मैच खेला था। इस बार कोलकाता में मेसी अपनी करीब 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ‘सिटी ऑफ जॉय’ से ही उनके चार शहरों वाले GOAT इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत होगी, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
38 साल के मेसी सिर्फ फुटबॉल लीजेंड ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी हैं। मीडिया अनुमान के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 850 मिलियन डॉलर यानी लगभग 7,700 करोड़ रुपये है। यह दौलत सिर्फ मैच खेलने से नहीं आई, बल्कि विज्ञापन, ब्रांड डील्स, बिजनेस और निवेश का नतीजा है।
मेसी दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड एंबेसडर्स में शामिल हैं।Adidas के साथ उनकी लाइफटाइम डील मानी जाती है, जिसकी वैल्यू एक अरब डॉलर से भी ज़्यादा आंकी जाती है। इसके अलावा Pepsi, Apple, Mastercard, Budweiser, Konami जैसे बड़े ब्रांड्स भी उनकी झोली भरते हैं।कुल मिलाकर, ब्रांड एंडोर्समेंट से मेसी हर साल करीब 60 से 100 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं।
Sportico के मुताबिक, लियोनेल मेसी की मौजूदा क्लब इंटर मियामी से मिलने वाली सैलरी अपने आप में चौंकाने वाली है। उनकी सालाना कमाई करीब 20.4 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जबकि साप्ताहिक इनकम लगभग 3.9 लाख डॉलर और रोजाना कमाई करीब 56 हजार डॉलर है। यानी मेसी एक दिन में जितना कमा लेते हैं, उतना पैसा कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। इसमें अगर साइनिंग बोनस और क्लब में हिस्सेदारी से होने वाली कमाई जोड़ दी जाए, तो उनकी कुल इनकम का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
मेसी के शौक भी उनकी शख्सियत की तरह शाही हैं। उनके पास करीब 100 करोड़ रुपये का प्राइवेट जेट है और गैराज में ऑडी, रेंज रोवर, फरारी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। इसके अलावा वह कई हाई-एंड होटलों के मालिक भी हैं, जिनमें एक 77 बेडरूम वाला होटल भी मौजूद है, जो उनकी आलीशान लाइफस्टाइल को बखूबी दर्शाता है।
