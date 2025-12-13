13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल का जादूगर या अरबों का बादशाह? जानिए मेसी की एक दिन की कमाई

Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड हैं। मैदान पर जादू बिखेरने वाले मेसी आज सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले ग्लोबल आइकन बन चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 13, 2025

Lionel Messi Net Worth, Messi Lifestyle, Lionel Messi Income,

Lionel Messi Rich Lifestyle|फोटो सोर्स -leomessi/Instagram

Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड हैं। मैदान पर उनका जादू जितना लोगों को दीवाना बनाता है, उतनी ही चर्चा उनकी करोड़ों की कमाई की भी होती है। मैच फीस से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट, होटल बिजनेस और प्राइवेट जेट तक मेसी की कमाई के कई बड़े सोर्स हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक दिन में मेसी कितना कमा लेते हैं? चलिए जानते हैं फुटबॉल के इस सुपरस्टार की नेट वर्थ और शाही लाइफस्टाइल की पूरी कहानी।

कोलकाता से पुराना रिश्ता

मेसी का कोलकाता से कनेक्शन नया नहीं है। साल 2011 में उन्होंने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए मैच खेला था। अब एक बार फिर वही शहर सुर्खियों में है।फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी आज, 13 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। यह दौरा कोलकाता के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खास और भावनात्मक माना जा रहा है, क्योंकि साल 2011 में मेसी ने इसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए यादगार मैच खेला था। इस बार कोलकाता में मेसी अपनी करीब 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ‘सिटी ऑफ जॉय’ से ही उनके चार शहरों वाले GOAT इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत होगी, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

Lionel Messi Income: कितनी है लियोनेल मेसी की नेटवर्थ?

38 साल के मेसी सिर्फ फुटबॉल लीजेंड ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी हैं। मीडिया अनुमान के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 850 मिलियन डॉलर यानी लगभग 7,700 करोड़ रुपये है। यह दौलत सिर्फ मैच खेलने से नहीं आई, बल्कि विज्ञापन, ब्रांड डील्स, बिजनेस और निवेश का नतीजा है।

विज्ञापनों से करोड़ों की बारिश

मेसी दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड एंबेसडर्स में शामिल हैं।Adidas के साथ उनकी लाइफटाइम डील मानी जाती है, जिसकी वैल्यू एक अरब डॉलर से भी ज़्यादा आंकी जाती है। इसके अलावा Pepsi, Apple, Mastercard, Budweiser, Konami जैसे बड़े ब्रांड्स भी उनकी झोली भरते हैं।कुल मिलाकर, ब्रांड एंडोर्समेंट से मेसी हर साल करीब 60 से 100 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं।

फुटबॉल से रोज की कमाई कितनी?

Sportico के मुताबिक, लियोनेल मेसी की मौजूदा क्लब इंटर मियामी से मिलने वाली सैलरी अपने आप में चौंकाने वाली है। उनकी सालाना कमाई करीब 20.4 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जबकि साप्ताहिक इनकम लगभग 3.9 लाख डॉलर और रोजाना कमाई करीब 56 हजार डॉलर है। यानी मेसी एक दिन में जितना कमा लेते हैं, उतना पैसा कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। इसमें अगर साइनिंग बोनस और क्लब में हिस्सेदारी से होने वाली कमाई जोड़ दी जाए, तो उनकी कुल इनकम का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

प्राइवेट जेट से लेकर सुपरकार तक


मेसी के शौक भी उनकी शख्सियत की तरह शाही हैं। उनके पास करीब 100 करोड़ रुपये का प्राइवेट जेट है और गैराज में ऑडी, रेंज रोवर, फरारी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। इसके अलावा वह कई हाई-एंड होटलों के मालिक भी हैं, जिनमें एक 77 बेडरूम वाला होटल भी मौजूद है, जो उनकी आलीशान लाइफस्टाइल को बखूबी दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

Lionel Messi India Visit: दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आएंगे भारत, विराट-धोनी संग खेल सकते हैं क्रिकेट!
क्रिकेट
Lionel Messi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Dec 2025 10:45 am

Published on:

13 Dec 2025 10:43 am

Hindi News / Lifestyle News / Lionel Messi Net Worth: फुटबॉल का जादूगर या अरबों का बादशाह? जानिए मेसी की एक दिन की कमाई

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आंवला जितना फायदेमंद, उतना ही ओवरडोज नुकसानदेह

Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,
डाइट फिटनेस

रोज अमरूद खाने से मिलती है ब्राइट, नेचुरल ग्लोइंन स्किन- जानें कैसे?

Amrood for Natural Glow, Guava Benefits for Skin
लाइफस्टाइल

सुपर हीरो होते हैं सिंगल पापा, कुणाल खेमू में भी हैं वो गुण

kunal khemu single papa, single papa qualities, single papa,
लाइफस्टाइल

सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं कि स्किन दिखे साफ और चमकदार?

Almonds vs walnuts for skin, Cashews benefits for face glow, Best dry fruits to eat daily for skin,
लाइफस्टाइल

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर दर्शन की विवादित है Love Life, बोली ये बात

Darshan Kumar early life and career, Darshan Kumar Education, Darshan Kumar real life story, Darshan Kumar wife, Darshan Kumar GF,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.