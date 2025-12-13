कोलकाता पहुंचे स्टार फुटबॉलर Lionel Messi, गोट इंडिया टूर की करेंगे शुरुआत, हजारों की संख्या में स्वागत के लिए फैंस थे मौजूद

Lionel Messi India Tour: दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनल मेस्सी(Lionel Messi) भारत पहुंच गए हैं। शुक्रवार देर रात लियोनल मेस्सी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर उतरे। उनके स्वागत में हजारों की संख्या में उनके फैंस पहले से मौजूद थे। मेस्सी के आने पर उनके फैंस ने कई अलग-अलग तरह के प्यार भरे पोस्टर दिखाकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मेस्सी सीधे अपने होटल पहुंचे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उनके आने के साथ ही उनका G.O.A.T इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि 14 साल बाद मेस्सी भारत पहुंचे हैं। इससे पहले वो साल 2011 में भारत आये थे।