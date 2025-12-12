इस दिन फुटबॉल के महान खिलाड़ी Lionel Messi से शाहरुख खान करेंगे मुलाकात, शेयर की पोस्ट, जानें मेस्सी का इंडिया टूर शेड्यूल



सुपरस्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, 'इस बार मैं कोलकाता में नाइट राइडर्स के मूड में नहीं रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा दिन मेसी के नाम हो। मैं आप सभी को 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में मिलूंगा।' अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले कप्तान मेस्सी 13 दिसंबर की रात करीब डेढ़ बजे कोलकाता पहुंचेंगे और आने के तुरंत बाद उनका कार्यक्रम रहेगा। गोट इंडिया टूर 2025 को एक देशव्यापी उत्सव की तरह तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर को कोलकाता और हैदराबाद से होगी, 14 दिसंबर को यह मुंबई पहुंचेगा और 15 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में इसका समापन होगा।