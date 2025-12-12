इस दिन फुटबॉल के महान खिलाड़ी Lionel Messi से शाहरुख खान करेंगे मुलाकात, शेयर की पोस्ट, जानें मेस्सी का इंडिया टूर शेड्यूल

Shah Rukh Khan And Lionel Messi
Lionel Messi India Tour: फुटबॉल के इतिहास में अपना अलग स्थान बनाने वाले लियोनेल मेस्सी(Lionel Messi) जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। मेस्सी का बहुचर्चित GOAT Tour 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें वह देश के चार प्रमुख शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मेस्सी कई नामचीन भारतीय हस्तियों से मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने एक उत्साह से भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें वो लियोनेल मेस्सी से मिलने को लेकर काफी उत्साहित हैं।
सुपरस्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, 'इस बार मैं कोलकाता में नाइट राइडर्स के मूड में नहीं रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा दिन मेसी के नाम हो। मैं आप सभी को 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में मिलूंगा।' अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले कप्तान मेस्सी 13 दिसंबर की रात करीब डेढ़ बजे कोलकाता पहुंचेंगे और आने के तुरंत बाद उनका कार्यक्रम रहेगा। गोट इंडिया टूर 2025 को एक देशव्यापी उत्सव की तरह तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर को कोलकाता और हैदराबाद से होगी, 14 दिसंबर को यह मुंबई पहुंचेगा और 15 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में इसका समापन होगा।
लियोनेल मेस्सी सुबह साढ़े नौ बजे बैठक के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद कोलकाता में गोट कप की शुरुआत करेंगे, एक भव्य कंसर्ट का हिस्सा बनेंगे और उनके सम्मान में तैयार की गई 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात सौरव गांगुली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाईचुंग भूटिया से भी होगी।
कोलकाता के आयोजनों के बाद मेस्सी दोपहर दो बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां वह राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेलेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज भी फुटबॉल क्लिनिक में हिस्सा लेंगे, जहां वे बच्चों से मिलकर उन्हें ट्रेनिंग और टिप्स देंगे। हैदराबाद का प्रोग्राम पूरा करने के बाद मेस्सी मुंबई और फिर दिल्ली का रुख करेंगे।
