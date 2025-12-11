मुल्लांपुर में विकेट के लिए तरसे भारतीय तेज गेंदबाज, साउथ अफ्रीका ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

साउथ अफ्रीकी टीम ने 16.1 ओवर तक 160 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से डोनोवन फेरेरा और डेविड मिलर ने पांचवें विकेट के लिए 53 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को 213/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। फेरेरा 16 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके के साथ नाबाद 30 रन बनाकर लौटे, जबकि मिलर 1 छक्के और 2 चौकों के साथ नाबाद 20 रन की पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन खर्च किए। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में 13 गेंदें भी फेंकीं।