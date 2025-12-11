11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

क्रिकेट

मुल्लांपुर में विकेट के लिए तरसे भारतीय तेज गेंदबाज, साउथ अफ्रीका ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

IND vs SA 2nd T20: मुल्लांपुर में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और कई रिकॉर्ड बना दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 11, 2025

IND vs SA

भारत बनाम साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर में खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में क्विंटन डीकॉक ने 90 रन की तूफानी पारी खेली। डीकॉक की आतिशी बल्लेबाजी और मार्करम-फरेरा के योगदान की बदौलत साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 214 रन का लक्ष्य रखा है। डीकॉक अपने दूसरे टी20 शतक से चूक गए।

भारत ने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक की सलामी जोड़ी ने 4.1 ओवर में 38 रन जोड़े। रीजा 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद डीकॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ मोर्चा संभाला। दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन की साझेदारी कर मेहमान टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचाया। मार्करम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

शतक से चूके क्विंटन डीकॉक

इसके बाद क्विंटन डीकॉक ने देवाल्ड ब्रेविस के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की। डीकॉक 90 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए। उनकी 46 गेंदों की इस पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे। यह भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज की ओर से तीसरी सबसे बड़ी पारी थी। डेविड मिलर ने 2022 में गुवाहाटी में नाबाद 106 रन बनाए थे, जबकि रिली रोसो ने 2022 में इंदौर में भारत के खिलाफ नाबाद 100 रन जड़े थे।

साउथ अफ्रीकी टीम ने 16.1 ओवर तक 160 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से डोनोवन फेरेरा और डेविड मिलर ने पांचवें विकेट के लिए 53 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को 213/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। फेरेरा 16 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके के साथ नाबाद 30 रन बनाकर लौटे, जबकि मिलर 1 छक्के और 2 चौकों के साथ नाबाद 20 रन की पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन खर्च किए। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में 13 गेंदें भी फेंकीं।

मैच में बने कई रिकॉर्ड

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने 15 छक्के लगाए। इससे पहले उन्होंने 2022 में 16 छक्के लगाए थे। इसके अलावा यह साउथ अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उन्होंने 2022 में 227, 2021 में 221 और 2012 में 219 रन बनाए थे। अर्शदीप सिंके एक ओवर में 7 वाइड की वजह से टीम इंडिया के नाम भी एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया। यह चौथा मौका है जब भारतीय गेंदबाजों ने 15 या उससे अधिक वाइड गेंदें फेंकी हैं।

Published on:

11 Dec 2025 09:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुल्लांपुर में विकेट के लिए तरसे भारतीय तेज गेंदबाज, साउथ अफ्रीका ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

