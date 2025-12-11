11 दिसंबर 2025,

मुल्लांपुर में पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, जानें कितने रन का लक्ष्य हो सकता है चेज, देखें प्लेइंग 11

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में बने यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 11, 2025

Suryakumar yadav

सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

IND vs SA 2nd T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से मात दी थी और इस मैच में भी उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने का निर्णय लिया है। टॉस के दौरान सूर्या ने अपने खिलाड़ियों को जिम्मेदारी समझते हुए प्रदर्शन करने की हिदायत दी।

इस मैदान पर पहली बार पुरुषों का कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। यहां वुमेंस टीम के कई मैच खेले जा चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल के भी मैच खेले गए हैं। इन सबको देखते हुए यहां 180 रन तक का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 180 रन से ज्यादा जितने भी रन साउथ अफ्रीका के खाते में जुड़ेंगे, उतनी ही टीम इंडिया की परेशानी बढ़ सकती है।

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11

रीजा हेनरिक्स, क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह

एडेन मार्करन ने कहा, "हम भी टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी करते। विकेट काफी अच्छा लग रहा है। बोर्ड पर रन बनाने होंगे और उन पर दबाव डालना होगा। हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है। ऐसी रातें भी आएंगी। मुझे बहुत पक्का नहीं पता। पहले कुछ ओवर के बाद हमें फीडबैक मिलेगा। हम एक अच्छा टोटल बनाना चाहते हैं।

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। थोड़ी ओस है, इसलिए पहले गेंदबाजी करना एक अच्छा ऑप्शन है। यह एक शानदार ग्राउंड है। यहां पहला मेंस गेम है, इसलिए इसके लिए उत्साहित हूं। लड़कों के लिए जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। उस विकेट पर 175 रन पार स्कोर था। हमारे गेंदबाजों ने शानदार कोशिश की। वह जो बैलेंस देते हैं, वह कमाल का है। जिस तरह से वह शांत रहते हैं, उनके ओवर भी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उसी टीम के साथ खेलेंगे।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

11 Dec 2025 06:55 pm

Published on:

11 Dec 2025 06:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुल्लांपुर में पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, जानें कितने रन का लक्ष्य हो सकता है चेज, देखें प्लेइंग 11

