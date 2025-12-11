मुल्लांपुर में पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया, जानें कितने रन का लक्ष्य हो सकता है चेज, देखें प्लेइंग 11

IND vs SA 2nd T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जा रहा है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से मात दी थी और इस मैच में भी उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने का निर्णय लिया है। टॉस के दौरान सूर्या ने अपने खिलाड़ियों को जिम्मेदारी समझते हुए प्रदर्शन करने की हिदायत दी।