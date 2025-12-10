आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ये कमाल, हार्दिक पंड्या के पास इतिहास रचने का मौका

कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया था। इस मैच में हार्दिक पंड्या ने नाबाद 59 रन की पारी खेली थी, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। गेंदबाजी के दौरान पंड्या ने एक विकेट हासिल किया था। उनके टी20 इंटरनेशनल में 99 विकेट हैं और दूसरे मैच में एक विकेट हासिल करते ही वह विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे। हार्दिक पंड्या ने अब तक इस फॉर्मेट में 1,919 रन बनाए हैं। ऐसे में अगर वह एक विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, जिसने 1000 रन बनाने के अलावा 100 विकेट भी हासिल किए हों।