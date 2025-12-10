10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ये कमाल, हार्दिक पंड्या के पास इतिहास रचने का मौका

Hardik Pandya T20I Record: मुल्लांपुर के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हार्दिक पंड्या के पास एक खास उपलब्धि हासिल करने का मौका है, जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

Hardik Pandya

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)

Hardik Pandya T20I Stats: टीम इंडिया मुल्लांपुर के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मैच को जीतकर सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी। टीम इंडिया ने कटक टी20 में शानदार जीत हासिल की थी, जिसमें हार्दिक पंड्या ने कमाल का खेल दिखाया था। हालांकि, वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने से चूक गए थे। दूसरे मुकाबले में वह इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, साथ ही वह एक और बार भारत के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे।

कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया था। इस मैच में हार्दिक पंड्या ने नाबाद 59 रन की पारी खेली थी, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। गेंदबाजी के दौरान पंड्या ने एक विकेट हासिल किया था। उनके टी20 इंटरनेशनल में 99 विकेट हैं और दूसरे मैच में एक विकेट हासिल करते ही वह विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे। हार्दिक पंड्या ने अब तक इस फॉर्मेट में 1,919 रन बनाए हैं। ऐसे में अगर वह एक विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, जिसने 1000 रन बनाने के अलावा 100 विकेट भी हासिल किए हों।

वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक सिर्फ 4 क्रिकेटर यह कारनामा कर पाए हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन सबसे आगे हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और मलेशिया के वीरनदीप सिंह भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। शाकिब ने बांग्लादेश के लिए 129 टी20 मैचों में 2,551 रन बनाए और 149 विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद नबी ने 145 मैचों में 2,417 रन बनाने के अलावा 104 शिकार किए हैं। सिकंदर रजा के नाम 2,883 रन के अलावा 102 विकेट भी दर्ज हैं। वीरनदीप ने 3,115 रन बनाए हैं और 107 विकेट चटकाए हैं।

अर्शदीप सिंह सबसे आगे

हार्दिक पंड्या एक विकेट हासिल करते ही अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की खास लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इन दोनों गेंदबाजों ने भारत के लिए कम से कम 100 टी20 विकेट हासिल किए हैं। बुमराह ने कटक टी20 में यह कारनामा किया था। बुमराह के नाम 101 विकेट हैं, तो अर्शदीप सिंह 107 विकेट चटका चुके हैं।

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

10 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ये कमाल, हार्दिक पंड्या के पास इतिहास रचने का मौका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं स्मृति मंधाना, खोले कई राज़

क्रिकेट

क्या फिर से पूरे वर्ल्डकप में बेच पर बैठेंगे संजू सैमसन?

Sanju Samson batting position
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया को सुधारनी होगी ये 5 खामियां

Team india
क्रिकेट

संजू सैमसन की दूसरे टी20 में होगी वापसी? देखें संभावित प्लेइंग 11

Team India
क्रिकेट

पहले टी20 के लिए हार्दिक पंड्या ने बनाया था खास प्लान

Hardik Pandya with Tilak Verma and Suryakumar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.