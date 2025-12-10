आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ये कमाल, हार्दिक पंड्या के पास इतिहास रचने का मौका

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
Hardik Pandya T20I Stats: टीम इंडिया मुल्लांपुर के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मैच को जीतकर सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी। टीम इंडिया ने कटक टी20 में शानदार जीत हासिल की थी, जिसमें हार्दिक पंड्या ने कमाल का खेल दिखाया था। हालांकि, वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने से चूक गए थे। दूसरे मुकाबले में वह इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, साथ ही वह एक और बार भारत के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे।
कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया था। इस मैच में हार्दिक पंड्या ने नाबाद 59 रन की पारी खेली थी, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। गेंदबाजी के दौरान पंड्या ने एक विकेट हासिल किया था। उनके टी20 इंटरनेशनल में 99 विकेट हैं और दूसरे मैच में एक विकेट हासिल करते ही वह विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे। हार्दिक पंड्या ने अब तक इस फॉर्मेट में 1,919 रन बनाए हैं। ऐसे में अगर वह एक विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन जाएंगे, जिसने 1000 रन बनाने के अलावा 100 विकेट भी हासिल किए हों।
वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक सिर्फ 4 क्रिकेटर यह कारनामा कर पाए हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन सबसे आगे हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और मलेशिया के वीरनदीप सिंह भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। शाकिब ने बांग्लादेश के लिए 129 टी20 मैचों में 2,551 रन बनाए और 149 विकेट चटकाए हैं। मोहम्मद नबी ने 145 मैचों में 2,417 रन बनाने के अलावा 104 शिकार किए हैं। सिकंदर रजा के नाम 2,883 रन के अलावा 102 विकेट भी दर्ज हैं। वीरनदीप ने 3,115 रन बनाए हैं और 107 विकेट चटकाए हैं।
हार्दिक पंड्या एक विकेट हासिल करते ही अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की खास लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इन दोनों गेंदबाजों ने भारत के लिए कम से कम 100 टी20 विकेट हासिल किए हैं। बुमराह ने कटक टी20 में यह कारनामा किया था। बुमराह के नाम 101 विकेट हैं, तो अर्शदीप सिंह 107 विकेट चटका चुके हैं।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर।
