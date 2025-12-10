10 दिसंबर 2025,

IND vs SA 2nd T20: दूसरे टी20 में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? यहां देखें संभावित टीम

IND vs SA 2nd T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Team India Probable Playing 11: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया गुरुवार को 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेलने उतरेगी। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी और मेहमान टीम को सिर्फ 74 रन पर ढेर कर दिया था। दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी।

पहले मुकाबले में जीत ने टीम इंडिया की कई कमियों को छुपा लिया। सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का फ्लॉप शो जारी रहा। शुरुआती झटकों के बाद मध्यक्रम में अच्छी साझेदारी नहीं हुई। इसके अलावा शिवम दुबे का रोल भी समझ से परे है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दूसरे टी20 में इन गलतियों को सुधारकर भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी? क्या प्लेइंग XI में बदलाव होंगे?

किसे होना चाहिए बाहर

टीम इंडिया अगले साल आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को पुख्ता करने में लगी है। स्क्वॉड में शामिल सभी 15 खिलाड़ियों की अहम भूमिका है। ऐसे में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शुभमन गिल को बाहर कर संजू सैमसन को मौका देना चाहिए।

हालांकि कटक टी20 में बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने पर्दा डाला और 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। ऐसे में सूर्यकुमार यादव विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे।

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

