IND vs SA 2nd T20: दूसरे टी20 में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? यहां देखें संभावित टीम

पहले मुकाबले में जीत ने टीम इंडिया की कई कमियों को छुपा लिया। सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का फ्लॉप शो जारी रहा। शुरुआती झटकों के बाद मध्यक्रम में अच्छी साझेदारी नहीं हुई। इसके अलावा शिवम दुबे का रोल भी समझ से परे है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दूसरे टी20 में इन गलतियों को सुधारकर भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी? क्या प्लेइंग XI में बदलाव होंगे?